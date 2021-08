E.ON, SSE et Scottish Power confirment une hausse de la facture énergétique de 139 £

Plus tôt ce mois-ci, le régulateur de l’énergie Ofgem a confirmé qu’il autorisait les fournisseurs à augmenter les factures d’énergie de 15 millions de foyers à travers le Royaume-Uni. En réponse, E.ON, SSE et Scottish Power ont tous confirmé que les clients sur leurs tarifs variables standard verront le coût de leurs factures d’énergie augmenter de 139 £ par an. La hausse des prix est le maximum autorisé par l’Ofgem et entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

E.ON, SSE et Scottish Power ont tous suivi les traces d’EDF Energy, qui a été le premier grand fournisseur à confirmer qu’il augmentait le prix de son tarif variable standard de 139 £ à partir du 1er octobre. Avec ces trois grands fournisseurs suivant peu de temps après, on s’attend maintenant à ce que beaucoup d’autres emboîtent le pas.

Si vous êtes approvisionné par l’un des fournisseurs ci-dessus, le moment est venu d’agir et de changer de fournisseur et de tarif avant que les prix n’augmentent.

En exécutant une comparaison d’énergie en ligne, vous pourrez voir toutes les dernières offres des meilleurs fournisseurs d’énergie du pays. Une fois que vous avez fourni des informations de base sur votre maison et votre consommation d’énergie, vous verrez toutes les meilleures offres d’énergie dans votre région et vous recevrez une ventilation des économies que vous pourriez économiser en changeant. L’ensemble du processus ne prend que quelques minutes et vous pourriez économiser des centaines de livres.

Pourquoi les prix augmentent ?

Les factures d’énergie augmentent parce que le prix plafond, qui est le montant maximum qu’un fournisseur peut facturer pour une unité d’énergie, augmente également. Le plafond a été introduit en 2019 et il est conçu pour protéger 11 millions de clients avec des tarifs variables standard et quatre millions de foyers qui utilisent des compteurs à prépaiement.

Le plafonnement des prix plafonne le prix qu’un client paie pour une seule unité de gaz et d’électricité. En conséquence, il s’agit d’un plafond pour les prix, pas pour les factures. Pour cette raison, les clients ne devraient pas utiliser le plafonnement des prix pour économiser de l’argent sur leurs factures et cela ne devrait jamais être considéré que comme un filet de sécurité.

Un nouveau plafond des prix de l’énergie est annoncé deux fois par an. En avril, il a augmenté de 96 £. En octobre, il augmentera de 139 £. Ainsi, pour la deuxième fois cette année, les clients aux tarifs variables standards voient leur facture augmenter de manière substantielle.

Cependant, bien que les factures augmentent avec le nouveau plafond de prix, il est important de souligner que ces clients devraient toujours réaliser des économies par rapport au montant qu’ils paieraient si le plafond n’existait pas. Mais, bien qu’il soit actuellement estimé que le plafonnement des prix permet à ces clients d’économiser environ 100 £ chaque année, les personnes concernées pourraient économiser encore plus en changeant de fournisseur.

Ofgem fixe le prix plafond après avoir examiné un certain nombre de facteurs. Cette fois, la hausse des prix de gros, l’augmentation de la demande et la baisse de l’offre d’importations de gaz ont tous contribué à la hausse des prix.

Au cours des six derniers mois, on estime que les prix de gros du gaz ont plus que doublé. Par la suite, avec l’augmentation des coûts du marché, le nouveau plafond de prix reflète le prix accru que les fournisseurs paient pour l’énergie de gros, ces coûts étant répercutés sur le consommateur.