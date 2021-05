E-pass pour les résidents du Maharashtra : voici ce que vous devez savoir sur le pass de voyage

Seuls les fonctionnaires qui doivent se déplacer à des fins officielles ainsi que les personnes appartenant aux services d’urgence seront exemptés de cette exigence. (Source de la photo: IE)

Avec les restrictions de Covid-19 imposées dans le Maharashtra, les personnes vivant dans l’État devront désormais obtenir un e-pass si elles souhaitent se rendre dans d’autres districts de la région. L’e-pass est généré électroniquement et a été obligatoire pour les personnes qui effectuent un trajet routier d’un quartier à un autre. Il est à noter qu’un e-pass ne peut pas être simplement généré pour quiconque souhaite sortir de la maison.

Du point de vue de la transmission de Covid-19, les internautes du Maharashtra ne peuvent sortir que lorsqu’il y a une raison particulière et cette raison comprend toute urgence médicale, le décès d’un premier parent ou un mariage en relation étroite entre autres. Seuls les fonctionnaires qui doivent voyager à des fins officielles ainsi que les personnes appartenant aux services d’urgence seront exemptés de cette obligation. Ils peuvent montrer leur pièce d’identité pour se déplacer dans les quartiers.

Pour obtenir un e-pass, les gens doivent postuler en ligne sur covid19.mhpolice.in. Ici, les demandes déposées seront examinées et transférées à la juridiction de police locale. Le traitement de la demande se fera sur la base du lieu d’origine que le demandeur a choisi. Pour cette demande, les personnes devront soumettre des documents connexes, notamment une preuve d’identité valide (carte Aadhaar), un certificat d’aptitude médicale, un rapport médical en cas d’urgence médicale, des documents liés au décès, des documents liés au mariage – des cartes de mariage ou tout document qui justifie le but du voyage.

Les districts ont été divisés en parties et il existe des cellules dédiées sous juridiction policière qui examineront le traitement des demandes. Un rapport de The IE a cité des responsables disant que la police essayait d’effacer ces demandes dès que possible ou au plus tard un jour avant que la personne ne doive voyager.

Cependant, dans certains cas, l’e-pass peut être rejeté. Ces refus sont principalement soumis à des documents inadéquats ou à des certificats médicaux non valides. Dans le cas où il y a beaucoup de co-passagers, l’e-pass peut être refusé. De plus, la pièce d’identité avec photo doit être claire pour que les autorités approuvent la demande.

