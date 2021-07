E-Prix de New York : Bird domine le deuxième jour

in

Le pilote de Jaguar Racing Sam Bird a remporté dimanche l’ABB New York City E-Prix, rebondissant après un samedi difficile pour remporter une victoire dominante des feux au drapeau pour se hisser en tête du classement des pilotes.

Après avoir décroché la pole position pour la 11e manche du Championnat du monde de Formule E ABB FIA 2020/21 à New York, Sam Bird a rebondi pour remporter une victoire dominante sur le difficile circuit urbain de Brooklyn, récompensant les efforts de Jaguar Racing après un samedi difficile qui a vu le équipe reconstruire sa voiture.

Cette victoire place Bird au sommet du classement des pilotes avec 81 points alors que la série de courses entièrement électriques se dirige vers sa course à domicile à Londres. Cependant, de l’autre côté du garage Jaguar, l’équipe a perdu un doublé potentiel après qu’Evans ait subi de graves dommages à sa voiture alors qu’il tentait de défendre la deuxième position.

Le malheur d’Evans a conduit Nick Cassidy d’Envision Virgin Racing sur le deuxième podium, le Kiwi complétant un week-end solide à New York après avoir terminé troisième samedi.

Sur la dernière marche du podium se trouvait Antonio Felix da Costa de DS TECHEETAH. Le champion en titre remonte furtivement de la septième place sur la grille pour obtenir des points vitaux pour la défense de son titre alors que la série se dirige vers les quatre dernières courses de la saison.

Sous un ciel gris, Bird a obtenu le drop sur le terrain et le trou dans le virage 1, tirant une avance nette sur le premier complexe de virages délicats. Derrière le Britannique, son coéquipier Jaguar Evans a connu un départ difficile du côté sale de la piste, s’enfermant dans le premier virage tout en défendant son compatriote Cassidy.

Après une panne en qualifications, la journée de Vergne est allée de mal en pis car le Français n’a pas pu sortir sa DS Techeetah de la ligne et s’est retrouvé bloqué sur la grille, faisant sortir la Mini Safety Car.

Avec le drapeau vert sorti au 3e tour, Bird n’a pas perdu de temps et a immédiatement sauté pour mettre un peu d’air entre lui et Evans.

Après avoir perdu une place à la suite d’un solide mouvement d’Andre Lotterer de TAG Heuer Porsche pour la 7e place, Alexander Sims (Mahindra Racing) a été le premier pilote à plonger vers l’extérieur à l’épingle du virage 10, prenant 35 kW supplémentaires à l’activation du MODE D’ATTAQUE.

Après s’être qualifié à la 19e place, Jake Dennis a effectué quelques mouvements dans le peloton juste à l’extérieur du top 10, mais la progression du pilote BMW i Andretti Motorsport a été interrompue après avoir coupé l’arrière d’Edoardo Mortara de ROKiT Venturi Racing et fait tourner le leader du championnat au tour. 7, l’italo-suisse perdant des positions vitales dans la foulée.

Au tour 8, le duo Jaguar, en ligne arrière, a tous les deux plongé pour son MODE D’ATTAQUE. Bird a pu conserver son avance, mais Cassidy est passé deuxième par Evans. Avec une puissance supplémentaire de 35 kW sous ses pieds, Evans s’est rapidement jeté sur son compatriote avec une passe nette.

Avec 15 minutes de course dans le sac, Bird avait l’air fluide et contrôlé en tête, creusant un écart de près d’une seconde sur Evans et Cassidy, ce dernier couvrant de près le diffuseur arrière du pilote deuxième.

Quelques tours plus tard, Bird et Cassidy ont tous les deux sauté pour leur ATTACK MODE. Dans une stratégie parfaitement chorégraphiée, Evans a permis à son coéquipier de revenir pour garder Cassidy à distance, Evans travaillant comme un barrage routier mobile et permettant à Bird de creuser un écart de près de deux secondes.

Avec Cassidy ayant un avantage de puissance, la recrue Envision Virgin Racing a fait son mouvement sur Evans pour prendre la deuxième, balayant l’extérieur avant de freiner pour le virage 6. Avec cette place perdue, Evans a pris son deuxième et dernier MODE D’ATTAQUE pour monter un défi sur Cassidy .

Avec ce MODE D’ATTAQUE parfaitement chronométré, Evans a réalisé le tour le plus rapide pour sauter jusqu’au diffuseur arrière de Cassidy et a plongé à l’intérieur pour la deuxième place à l’épingle du virage 10. Derrière la paire, après s’être frayé un chemin furtivement dans le peloton, le champion en titre Da Costa a de façon inquiétante griffé Cassidy pour la dernière place sur la tribune.

Rivaux depuis les tout débuts de la Formule E, Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) a fait tourner Sébastien Buemi de Nissan e.dams au virage 6, le Brésilien passant sous l’œil vigilant de la FIA et économisant 10 secondes de pénalité pour le infraction.

Au tour 25, Bird continue de se dégourdir les jambes et s’enfuit avec plus de 2,5 secondes d’avance sur son coéquipier, tandis qu’une bagarre se prépare derrière le leader.

Da Costa a tenté un mouvement au tour 27, engageant son FANBOOST mais en entrant dans la partie poussiéreuse de la piste, cela a permis à Cassidy de tenir la position avec une défense audacieuse. Cependant, le Néo-Zélandais semblant abuser de son énergie utilisable, l’équipage de Da Costa encourage le conducteur portugais avec un message à la radio disant “nous pouvons l’avoir”.

En tête du peloton, Evans a subi la pression non seulement de Cassidy et Da Costa, mais aussi du duo Porsche Pascal Wehrlein et Lotterer.

Essayant de repousser le peloton, le Néo-Zélandais a percuté le mur à l’extérieur du virage 4, subissant de lourds dommages à sa suspension arrière gauche – revenant immédiatement de la deuxième à la quatrième après avoir regardé relativement en contrôle du train.

L’erreur d’Evans a laissé Cassidy, deuxième, face à la pression de Da Costa en troisième, le pilote portugais expérimenté essayant de forcer la recrue à surconsommer son énergie utilisable dans les phases finales.

Avec trop de dégâts à l’arrière de sa voiture, Evans a eu du mal à perdre des places à gauche, à droite et au centre dans le dernier tour. Finalement, rampant à la maison à travers la ligne en 13e position.

Mais avec tout ce carnage derrière lui, Bird a franchi la ligne d’arrivée avec une avance confortable de quatre secondes, chantant avec jubilation « ça rentre à la maison » et félicitant l’équipe après avoir rebondi après une course difficile samedi.