E-Rod a entendu les rumeurs et a préféré l’agence libre

Le lanceur vénézuélien Eduardo Rodriguez, a rejeté l’offre qualifiée du Red Sox de Boston et préférait le agence gratuite Dans Ligue majeure de baseball – MLB, alors vous pensez sûrement à un Contrat pluriannuel.

Selon Jon Heyman, le gaucher Eduardo Rodríguez a rejeté l’offre qualificative de 18,4 millions de dollars faite par les Red Sox après des réunions avec la direction, il est donc clair qu’il écoute les autres équipes et vise un contrat intéressant en agence libre. avant la saison 2022 de la Major League Baseball.

Rodríguez est sans aucun doute l’un des partants les plus intéressants actuellement sur le marché de la MLB et vu qu’il est prêt à négocier avec une autre équipe que les Red Sox, il suscitera encore plus d’intérêt qu’il n’en a suscité ces derniers jours.

Eduardo Rodriguez a rejeté l’offre de qualification de 18,4 millions de dollars des Red Sox lors des réunions GM, et les choses se réchauffent pour le gaucher E-Rod lors de discussions pluriannuelles avec les équipes. – Jon Heyman (@JonHeyman) 15 novembre 2021

Intéressé

Des équipes comme les Tigers de Detroit, les Angels d’Anaheim et récemment les Blue Jays de Toronto sont celles qui ont jusqu’à présent exprimé un grand intérêt pour le gaucher de 28 ans de la ville de Valence.

Qu’est-ce qui aspire

Voyant qu’il va devenir agent libre, il ne fait aucun doute qu’Eduardo Rodríguez sera en pourparlers avec diverses équipes de la MLB pour son nouveau poste, donc son aspiration principale sera un contrat pluriannuel d’un bon million, c’est ce qui semble évident pour ce lanceur qui jouera en 2022 sa sixième récolte sous le Grand Chapiteau.

Leurs nombres

Depuis ses débuts en 2015, E-Rod a un record MLB à vie de 64-39, une MPM de 4,16 en 159 matchs (856,2 innigs de travail), 892 retraits au bâton et 294 buts sur balles. De plus, il dispose d’un anneau de la série mondiale.