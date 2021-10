E-Rod a harcelé Carlos Correa et Alex Cora l’a grondé

lanceur vénézuélien des Red Sox de Boston, Eduardo Rodriguez, dominé Carlos Correa des Astros de Houston et a apprécié le moment lui demandant l’heure, que son manager Alex Cora ne l’a pas applaudi et grondé en quittant le terrain de jeu dans ce match des Playoffs de la Ligue majeure de baseball – MLB.

Comment est né le geste de demander l’heure ?

Le geste de l’horloge est né vendredi, lorsque Carlos Correa a frappé un coup de circuit contre ces Red Sox et l’a bien apprécié, assurant que son temps était venu de contribuer, après cela, les joueurs rivaux et même les fans ont rendu ce geste à le Portoricain des Astros, qu’Eduardo Rodríguez a également fait ce lundi, après l’avoir dominé lors d’un excellent départ en Championship Series.

Cependant, malgré le fait que Rodríguez a dominé et battu Correa, le manager des Red Sox, Alex Cora n’a pas applaudi cette action et euphoriquement, il a crié à son lanceur et l’a réprimandé pour ne pas l’avoir fait, nous imaginons que pour deux raisons : 1 ) Respect pour le rival et 2) leur lien amical avec le Portoricain des Astros, rappelant également qu’ils sont compatriotes.

Alex Cora n’était pas content d’Eduardo Rodríguez après s’être moqué de Carlos Correa. pic.twitter.com/QCSHEz7lfE – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 19 octobre 2021

Mais, malgré les réprimandes et autres, Cora a étreint E-Rod avec beaucoup d’émotion et vous pouvez dire que quelque chose se dit dans son oreille, ceci après une excellente performance qui donne aux Red Sox un avantage de 2-1 dans les Championship Series.

Eduardo Rodríguez a travaillé six manches, recevant cinq coups sûrs, trois points, des débrayages et un total de sept retraits au bâton.

Comment regarder les Red Sox Vs. Astros en direct en ligne gratuitement aujourd’hui ?

Équipes Red Sox de Boston et Astros de Houston Ils jouent aujourd’hui, lundi 18 octobre 2021, le match 3 des Championship Series pour la Ligue américaine dans les ligues majeures et nous vous dirons ensuite où le regarder en direct sur la chaîne ESPN Mexico gratuitement et à quelle heure il est.