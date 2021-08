E-RUPI : Comment cela affectera-t-il le système de paiement en Inde ?

Comme ce jeton numérique particulier n’exige pas que quelqu’un ait un compte bancaire ou une application mobile particulière.

Peu de temps après la note de la RBI sur la monnaie numérique de la banque centrale, e-RUPI a été lancé en tant qu’initiative gouvernementale visant à transférer de manière transparente les prestations sociales aux bénéficiaires éligibles.

Cet instrument de paiement numérique se présente sous la forme de bons numériques prépayés, qui sont directement livrés sur les téléphones des bénéficiaires, et peuvent être utilisés pour l’achat de biens ou de services spécifiques, mais ne peuvent pas être convertis en espèces ou transférés à une autre personne. .

« E-RUPI est un instrument de paiement spécifique qui fonctionne avec les smartphones et les fonctionnalités et peut être utilisé sans compte bancaire. Ces capacités augmentent considérablement les chances de son adoption. E-RUPI peut également être utilisé par les prêteurs pour accorder des crédits aux emprunteurs lorsque l’utilisation des fonds peut être spécifiée. C’est formidable d’ouvrir du crédit aux emprunteurs pour la première fois », a déclaré Abhinav Sinha, PDG d’Eko.

Selon le co-fondateur de Think360, Monish Salot, « L’instrument permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements numériques, non seulement d’un expéditeur numérique traditionnel à un récepteur numérique, mais également d’un expéditeur numérique à un récepteur hors ligne.

« L’annonce a fait beaucoup de bruit – à commencer par l’idée qu’il s’agit d’une méthode spécifique à une personne et à un « objectif », et le rôle possible qu’elle doit jouer dans la distribution des prestations sociales. On pourrait aussi le considérer comme un jeton numérique qui permet au bénéficiaire de bénéficier d’un service/produit spécifique auprès de prestataires de services pré-autorisés », a-t-il ajouté.

Comme ce jeton numérique particulier n’exige pas que quelqu’un ait un compte bancaire ou une application mobile particulière, il fonctionne même pour la population n’utilisant pas de smartphone. Avec près de 80% de la population indienne disposant d’une connexion mobile, e-RUPI pourrait révolutionner le système de paiement numérique dans le pays.

Expliquant ce qui est si révolutionnaire à ce sujet, Salot a déclaré –

Les paiements peuvent être effectués via un code QR (utilisateurs de smartphones) ou un e-voucher basé sur une chaîne SMS (utilisateurs non-smartphones). Traditionnellement, la population non-smartphone a eu du mal à adopter les paiements numériques. Cela leur permet d’utiliser et d’accepter progressivement les méthodes numériques, ce qui est de bon augure pour les années à venir. L’instrument peut être spécifique à un objectif. Par exemple, cela pourrait être pour les vaccins COVID dans les centres gouvernementaux. Dans un tel scénario – l’avantage est acquis au bénéficiaire uniquement lorsqu’il utilise le service. Dans le transfert traditionnel des avantages directs vers un compte bancaire – il est possible que les services spécifiques n’aient pas été réellement utilisés et que l’argent ait été utilisé à d’autres fins . E-RUPI, s’il est bien mis en œuvre et suivi, peut avoir des implications importantes pour l’adoption numérique, la transparence et les initiatives sociales.

« Il s’agit essentiellement d’une configuration multipartite pour permettre la numérisation des transactions hors ligne. L’expéditeur (par exemple, le gouvernement indien) crée un e-RUPI qui est envoyé au bénéficiaire, mais il doit être simultanément autorisé par un intermédiaire (comme une banque). Dans l’économie monétaire habituelle, une fois que l’argent est entre les mains du client, la banque perd la visibilité de l’objectif final. Cependant, dans le cas d’e-RUPI, la banque connaît l’objet, et autorise l’échange de ce bon contre le même objet. Cela amène la prochaine partie – le fournisseur de services », a déclaré Salot.

« Par exemple, plutôt que d’utiliser l’argent ailleurs, les bénéficiaires peuvent être invités à se prévaloir des vaccins. De même, une partie de ces avantages peut être axée sur l’éducation des enfants, l’administration des soins de santé à faible coût, le développement communautaire, etc. », a-t-il ajouté.

Salot souligne les avantages suivants de l’e-RUPI auxquels nous pouvons nous attendre :

Favoriser une plus grande adoption des paiements numériques dans un segment de la population qui est resté à l’abri du numérique. Une meilleure prestation des prestations sociales sur le dernier kilomètre est l’un des domaines les plus importants, je suis personnellement enthousiasmé – qu’il s’agisse de l’éducation, de l’alimentation, des soins de santé et bien plus encore. Transparence des transactions – les espèces sont un instrument opaque sans piste. Toutes les innovations de paiement numérique favorisent une plus grande transparence. Dans cette mesure, e-RUPI devrait également. Utilisation réduite des liquidités, en particulier lorsqu’une institution distribue des prestations. Cela peut avoir des effets négatifs importants pour des entreprises comme Sodexo, si les organisations utilisent une partie de leur cagnotte pour émettre des e-RUPI spécifiques à un objectif, comme une allocation d’apprentissage sur des portails spécifiques.

“Ce sont des moments passionnants dans l’écosystème fintech indien, et c’est formidable de voir que le gouvernement a proposé une fourchette plutôt intéressante pour un mode de paiement accepté, qui permet même aux segments de clientèle jusqu’ici non numériques d’adopter les paiements numériques”, a déclaré Salot.

Expliquant la différence entre l’e-RUPI et les crypto-monnaies, le PDG de WazirX, Nischal Shetty, a déclaré : ” L’e-RUPI n’est pas comme les autres crypto. Il n’est pas basé sur la blockchain mais met l’accent sur l’un des messages essentiels des jetons basés sur la blockchain. Il permet des transactions numériques de bout en bout sans aucun intermédiaire physique, ce qui réduit les coûts d’exploitation.

« En outre, e-RUPI annonce la confidentialité et la sécurité des données, tout comme les crypto-monnaies, car des informations personnelles intimes ne sont pas requises lors de l’échange de bons. Dans l’ensemble, cela augure bien pour la numérisation de la pile financière de l’Inde », a ajouté Shetty.

