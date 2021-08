e-RUPI doit se prémunir contre les risques de fraude et d’exclusion

Étant donné que le bénéficiaire n’a pas besoin d’un smartphone pour recevoir le bon, l’e-RUPI sera un système inclusif destiné à la majorité de la population indienne, a-t-on soutenu.

L’e-RUPI est une étape importante vers la transparence dans la prestation de l’aide sociale, mais le gouvernement doit faire plus pour s’assurer que les personnes auxquelles il est destiné, essentiellement les bénéficiaires du système DBT, sont prêts à gérer un tel système. Étant donné la propension des Indiens à échanger des bons contre de l’argent, il doit y avoir un mécanisme en place pour s’assurer que les bons ne sont pas transférés. L’objectif de ce système de bons prépayés pour les prestations sociales est de fournir une aide sociale ciblée et sans fuite aux bénéficiaires visés. Le système sera disponible pour le Centre et les gouvernements des États ainsi que pour les entreprises ; dans un premier temps, l’e-RUPI a été lancé pour transférer les prestations des régimes du ministère de la santé et s’appliquera aux paiements pour la vaccination. Plutôt que de créditer le montant du DBT directement sur le compte bancaire du bénéficiaire, via l’e-RUPI, un bon d’un montant équivalent sera envoyé directement sur le téléphone portable du bénéficiaire sous forme de chaîne SMS, ou de QR code. Étant donné que le bénéficiaire n’a pas besoin d’un smartphone pour recevoir le bon, l’e-RUPI sera un système inclusif destiné à la majorité de la population indienne, a-t-on soutenu.

L’idée derrière le système n’est pas seulement de s’assurer que les fonds parviennent aux personnes auxquelles ils sont destinés, mais aussi qu’ils sont utilisés aux fins mêmes que le bénéficiaire a l’intention de faire. Le bon n’est pas transférable et ne peut donc être utilisé par personne d’autre que son destinataire. Cependant, le risque d’usurpation d’identité demeure dans ce scénario, notamment parce que les Indiens sont habitués à échanger des prestations contre de l’argent.

Comme l’ont souligné les experts en risques, si de vrais bénéficiaires commencent à échanger leurs bons électroniques contre de l’argent, il sera difficile de suivre les bons lorsqu’ils passent d’une main à l’autre. Pour se prémunir contre un tel risque, nous pourrions avoir besoin d’un mécanisme pour vérifier les coordonnées du bénéficiaire au moment du rachat afin de minimiser le risque de transfert.

Cela peut ne pas être une garantie adéquate contre l’exclusion des bénéficiaires. Alors que la RBI a développé un indice pour évaluer les niveaux d’inclusion financière dans le pays, il n’existe pas d’indicateur comparable pour le niveau d’inclusion numérique. Un article du 29 juillet du Center for Global Development, basé à Washington, a révélé que la proportion d’adultes indiens qui ont déjà effectué ou reçu un paiement numérique n’était que de 35%, à la fin de 2018, les données les plus récentes disponibles. L’analyse a suggéré que de nombreux comptes bancaires en Inde restent inactifs. La croissance exponentielle des transactions de l’interface de paiement unifié (UPI) après l’épidémie de Covid-19 peut avoir été motivée par une utilisation accrue par les utilisateurs actuels, plutôt que par l’adoption par de nouveaux utilisateurs, selon le journal.

Le risque d’exclusion s’est avéré puissant dans les expériences passées de l’Inde en matière de prestation numérique d’avantages. Depuis 2017, de nombreux décès dus à la famine ont été signalés dans tout le pays après que le gouvernement a rendu obligatoire l’association de toutes les cartes de rationnement aux cartes Aadhaar. Dans l’affaire Koili Devi contre Union of India, actuellement entendue par la Cour suprême, la Cour a pris note du fait que trois cartes de rationnement de crore ont été annulées au niveau central et a demandé une réponse du gouvernement de l’Union. Au cœur du problème se trouve l’absence d’un mécanisme de règlement des griefs mis à jour lié aux systèmes de prestation numérique des prestations. Par conséquent, tout en établissant des systèmes pour éliminer le chapardage dans la prestation de l’aide sociale, le gouvernement doit être conscient du besoin de garanties adéquates pour les plus vulnérables.

