e-RUPI est disponible pour les marchands Mswipe ; les clients peuvent payer sans carte ni compte bancaire

Étant donné que le bénéficiaire n’a pas besoin d’un smartphone pour recevoir le bon, l’e-RUPI sera un système inclusif destiné à la majorité de la population indienne, a-t-on soutenu.

Afin de faciliter l’acceptation des paiements numériques par les MPME à travers l’Inde, Mswipe a mis en ligne e-RUPI pour tous ses points de vente 6,75 lakh et 1,1 million de commerçants QR, a déclaré la société dans un communiqué aujourd’hui. Mswipe a permis aux hôpitaux et aux établissements de santé d’accepter les bons numériques des bénéficiaires.

Plus tôt en août, le Premier ministre Narendra Modi avait lancé e-RUPI pour fournir une solution de paiement numérique entre les sponsors de services et les bénéficiaires.

En diffusant e-RUPI en direct sur sa plate-forme, Mswipe vise à permettre aux commerçants d’accepter les paiements numériques en scannant simplement le coupon QR ou SMS sur le téléphone des clients.

Commentant cette décision, Ankit Bhatnagar, chef de produit chez Mswipe, a déclaré : « e-RUPI construit sur la plate-forme UPI est un pas dans la direction de l’expansion de l’infrastructure de paiement numérique dans le pays et de l’autonomisation des entreprises pour accepter les paiements de la manière la plus appropriée. forme de leurs clients. Cela démocratise les paiements numériques et a en même temps un énorme potentiel pour limiter l’utilisation abusive des subventions destinées aux régimes de protection sociale du gouvernement et dans le cadre des programmes de soutien aux entreprises pour leurs employés. Fournir e-RUPI est une étape vers notre engagement à permettre à nos commerçants d’adopter toutes sortes de méthodes d’acceptation numérique pour améliorer l’expérience client et augmenter leurs revenus.

Quoi de neuf pour les clients

Les commerçants peuvent désormais utiliser la fonction « UPI Voucher » sur l’application Mswipe Merchant pour accepter les paiements prépayés basés sur e-RUPI des clients. Ils peuvent accepter les paiements sur leurs terminaux de point de vente ainsi qu’en s’inscrivant sur l’application Mswipe Merchant.

Les clients utilisant des bons électroniques ne seront pas dépendants de la possession d’une carte ou d’un compte bancaire ou même de services bancaires par Internet ou de tout paiement numérique d’ailleurs, car ils pourront recevoir les bons par SMS sur leur numéro de téléphone portable enregistré Aadhaar.

Le bon électronique peut être utilisé pour les programmes de protection sociale du gouvernement tels que la vaccination, la nutrition, les subventions aux engrais, entre autres, en plus d’aider les entreprises à déployer des initiatives d’avantages sociaux, notamment le remboursement de la vaccination COVID, les indemnités de voyage, les dépenses professionnelles et les initiatives de responsabilité sociale des entreprises.

e-RUPI connectera les sponsors des services aux bénéficiaires et prestataires de services via une interface numérique. Il jouera également un rôle important dans le renforcement du transfert direct des avantages tout en garantissant la transparence, a déclaré Mswipe.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.