e-Shram : jusqu’à présent, plus de deux millions de travailleurs du secteur non organisés se sont inscrits sur le portail

Plus de deux millions de travailleurs du secteur non organisé se sont jusqu’à présent enregistrés sur le portail e-Shram, qui a été lancé le 26 août pour créer une base de données complète pour ces travailleurs et pour faciliter la prestation de divers programmes et droits sociaux qui leur sont destinés.

« Plus de deux millions de travailleurs non organisés se sont inscrits sur e-Shram. Plus le nombre de travailleurs inscrits est grand, plus il sera facile de s’assurer que les prestations des régimes d’aide sociale leur parviennent », a tweeté mardi le ministre du Travail Bhupender Yadav.

Le portail est la toute première base de données nationale sur les travailleurs non organisés, y compris les travailleurs migrants, les travailleurs de la construction, les travailleurs des concerts et des plates-formes. Il facilite l’extension des avantages des régimes du secteur social aux travailleurs du secteur non organisé.

Au cours de la première semaine du lancement, 13,55 lakhs de travailleurs se sont inscrits, 19,52 lakhs supplémentaires la deuxième semaine, 69 lakhs supplémentaires la troisième semaine et la quatrième, un total de 69,53 lakhs de travailleurs enregistrés sur le portail.

Le gouvernement souhaite que tous les travailleurs du secteur non organisé soient enregistrés sur le portail afin que ceux qui effectuent de très petits travaux puissent bénéficier des avantages des programmes gouvernementaux.

Selon l’étude économique 2019-2020, il y a environ 38 crores de travailleurs non syndiqués dans le pays. Le ministère espère que 8 à 10 crores de travailleurs s’inscriront sur le portail au cours de l’exercice en cours.

Après s’être inscrit sur le portail e-shram, un travailleur du secteur non organisé recevra une carte numérique e-shram. Elle aura un numéro de compte universel imprimé sur la carte e-shram qui sera acceptable dans tout le pays. Cela supprimera l’exigence d’une nouvelle inscription à différents endroits pour obtenir des prestations de sécurité sociale.

Un travailleur enregistré sur le portail e-shram sera éligible à une prestation accidentelle de Rs 2 lakh en cas de décès ou d’invalidité permanente et de Rs 1 lakh en cas d’invalidité partielle.

