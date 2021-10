E-sport 2.0 – L’Express Financier

Les marques s’associent à des éditeurs de jeux et à des plateformes de streaming pour sponsoriser des tournois et toucher un public de moins de 25 ans.

La pandémie a propulsé l’industrie indienne des jeux en ligne au niveau supérieur. Ce marché, qui avait connu une croissance constante au cours des dernières années, a généré des revenus de Rs 13 600 crore (contre Rs 8 990 crore en FY20), selon une étude KPMG 2021. L’Inde abrite la deuxième plus grande base de joueurs en ligne avec 433 millions d’utilisateurs ; en 2018, ce nombre était de 250 millions.

Il y a eu une augmentation du nombre de tournois de sports électroniques et de compétitions multijoueurs avec des prix en argent substantiels et des parrainages de marques au cours des 18 derniers mois. Au cours de l’exercice 21, l’industrie indienne des sports électroniques valait 170 crore de roupies ; KPMG estime que cela pourrait atteindre Rs 570 crore d’ici 2025.

Jouer à la galerie

Regarder des jeux en ligne est une tendance en plein essor. Selon une étude de KPMG, environ 17 millions de personnes ont regardé des sports électroniques au CY20 ; ce chiffre devrait atteindre 130 millions d’ici 2025. Kanishka Mohan, partenaire associé de RedSeer, déclare : « Un indicateur important de l’intégration des jeux et des sports électroniques est la décision de YouTube d’ajouter une section « jeux » dans son menu déroulant. . Cet immobilier de premier ordre est offert à quelques catégories sélectionnées.

Les diffuseurs, les plateformes OTT et les exploitants de films évaluent la demande de contenu e-sport. En 2020, Disney+ Hotstar a diffusé en exclusivité l’ESL India Premiership Fall Season 2020, et en 2021, l’Esports Premier League 2021 organisé par India Today Gaming. Nodwin Gaming s’est associé à MTV pour créer une émission appelée Esports Mania.

PVR Cinemas a également rejoint le mouvement. Pour Rs 150-200, le public peut regarder une émission emballée de 3,5 à 4,5 heures du tournoi Battlegrounds Mobile India avec commentaires, analyse et audio cinématique au PVR. Kamal Gianchandani, chef de la stratégie, PVR, déclare que les prix des billets sont modestes « car l’idée de ce pilote est de créer de l’enthousiasme et d’acquérir des connaissances sur le type de fonctionnalités de produit que le public souhaite. » Le pilote a fait ses débuts à Delhi-NCR, Mumbai, Hyderabad et Indore.

Dans un autre développement, Cornerstone Sport, une agence de gestion des talents qui gère des célébrités sportives comme Virat Kohli, Sania Mirza et Dipika Pallikal, représente désormais les joueurs de sports électroniques Jonathan Amaral et Chetan ‘Kronten’ Chandgude.

Jogesh Lulla, COO, Cornerstone Sport, déclare : « Nous voulons faire appel à des marques de produits de grande consommation et de boissons pour parrainer ces joueurs ; à l’heure actuelle, ils sont sponsorisés par les fabricants de PC et les fabricants de téléphones mobiles.

Les questions d’argent

Les marques s’associent à des éditeurs de jeux et à des plateformes de streaming pour sponsoriser des tournois et toucher un public de moins de 25 ans. Les joueurs gagnent des revenus grâce aux prix en argent, aux accords de parrainage, à la diffusion en direct en ligne et s’ils font partie d’équipes, ils pourraient également gagner un salaire mensuel. « Un joueur de haut niveau pourrait gagner jusqu’à Rs 50 lakh par an », explique Mohan de RedSeer. Un récent rapport de l’IAMAI sur l’industrie du jeu en Inde estime que le pool de prix en 2025 sera de 14,3 millions de dollars, contre 3,6 millions de dollars en 2020.

«Le parrainage en titre d’un championnat avec un prix en argent de Rs 25 lakh pourrait aller de Rs 30 lakh à Rs 40 lakh. Cela pourrait atteindre 1 crore de roupies si le prix en argent est plus important », a déclaré Piyush Kumar, fondateur et PDG de Rooter Technologies, une plate-forme de streaming de sports électroniques. Un tournoi de 15 jours attire 25 à 30 millions de téléspectateurs, ajoute-t-il. Le sponsor d’une ligue d’e-sport obtient tout, des droits de logo à l’inventaire publicitaire sur la plateforme de streaming.

Mohan dit que le potentiel de monétisation existe, en particulier parmi les joueurs inconditionnels qui ont tendance à dépenser plus d’argent pour les achats intégrés, les appareils, les accessoires, les vêtements et assister à des événements ou regarder des diffusions en direct. L’étude de l’IAMAI sur l’industrie du jeu a révélé qu’environ 25% des joueurs inconditionnels dépensent plus de 500 roupies en fonctionnalités supplémentaires.

