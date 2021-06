EA a piraté et volé le code source de FIFA 21 et le moteur graphique Frostbite en 780 Go | La technologie

Electronic Arts a subi une cyberattaque. La faille de sécurité a permis aux pirates de voler 780 Go de données, y compris le code source de FIFA 21 et le moteur graphique Frostbite.

Les pirates ont réussi à contourner les mesures de sécurité d’Electronic Arts. L’entreprise a été victime d’une cyberattaque au cours de laquelle une grande quantité d’informations a été volée, notamment le code source de FIFA 21, le moteur graphique Frostbite et d’autres outils internes associés.

Le média spécialisé Motherboard s’est chargé de tirer la sonnette d’alarme. Une source ayant accès aux forums de hackers sur le Dark Web les a alertés qu’il y avait plusieurs messages dans lesquels les auteurs prétendent avoir violé la sécurité d’EA et volé une énorme quantité de données.

Plus précisément, dans ces publications les pirates prétendent avoir volé environ 780 Go de données sur les serveurs de l’entreprise. D’une part, prétendre avoir volé le code source de FIFA 21, y compris le code de matchmaking. Ils prétendent également avoir le code source et les outils de Frostbite, le moteur graphique qui alimente plusieurs jeux EA, dont Battlefield. Parmi les informations volées figurent également les frameworks propriétaires et les kits de développement logiciel (SDK) d’EA.

Oui, heureusement les données du joueur n’ont pas été compromises, vous n’avez donc pas à vous soucier de votre vie privée. L’objectif des pirates n’est autre que de vendre les informations volées d’EA au plus offrant.

La société a confirmé à Motherboard qu’elle avait subi une violation de données, soulignant que les informations privées des joueurs n’avaient pas été affectées. “Nous enquêtons sur un récent incident d’intrusion sur notre réseau où une quantité limitée de code source du jeu et des outils associés a été volée”, a expliqué un porte-parole d’EA dans un communiqué. “Aucune donnée de joueur n’a été consultée et nous n’avons aucune raison de croire qu’il existe un risque pour leur vie privée.”

L’intelligence artificielle a des utilisations infinies. L’un des plus intéressants concerne l’amélioration de la sécurité. Des informaticiens de l’Université de Boston ont développé une intelligence artificielle qui localise les failles dans les logiciels que les cybercriminels utilisent pour attaquer.

Maintenant, la société prétend qu’elle apporte des améliorations à la sécurité et note que Vous ne vous attendez pas à ce que cette intrusion ait un impact sur vos jeux ou votre entreprise.