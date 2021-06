EA acquiert le développeur de jeux mobiles Playdemic, les créateurs de Golf Clash

Electronic Arts a annoncé aujourd’hui l’acquisition du studio de jeux mobiles Playdemic pour 1,4 milliard de dollars. Playdemic, qui appartenait auparavant à Warner Games Studio, est le développeur de Golf Clash. L’acquisition fait partie de l’intention précédemment déclarée d’EA de développer son activité mobile, et il s’agit de la deuxième acquisition de ce type réalisée par la société jusqu’à présent cette année.

Playdemic a été fondé en 2010 et a sorti Golf Clash en 2017. Le jeu compte désormais plus de 80 millions de téléchargements, selon l’annonce d’EA. Playdemic ne travaillera pas seulement sur ce jeu à l’avenir, mais sur de nouveaux jeux pour EA, comme l’a déclaré le PDG Paul Gouge : « Rejoindre EA, l’une des sociétés de jeux les plus prospères au monde, est une prochaine étape importante de notre parcours et nous sont ravis de continuer à développer à la fois Golf Clash et de nouveaux titres dans le cadre de la famille EA.”

Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, a déclaré à propos de l’équipe : « En plus du succès continu de Golf Clash, le talent, la technologie et l’expertise de Playdemic seront une puissante combinaison avec nos équipes et la propriété intellectuelle d’Electronic Arts. C’est la prochaine s’appuyant sur notre stratégie d’expansion de notre portefeuille de sports et d’accélération de notre croissance dans le mobile pour atteindre plus de joueurs dans le monde avec plus de jeux et de contenu de qualité.

Il s’agit du deuxième développeur mobile acquis par EA dans le cadre de sa stratégie de croissance. Il a acheté Glu Mobile plus tôt cette année pour 2,1 milliards de dollars, le développeur de jeux comme Hollywood de Kim Kardashian, Restaurant Dash avec Gordon Ramsey et Disney’s Sorcerer’s Arena. EA a déclaré dans l’annonce que Glu “ajouterait une échelle significative à l’activité de jeux mobiles d’Electronic Arts”. Le PDG Wilson a également déclaré à propos de Glu : « Mobile continue de croître en tant que plus grande plate-forme de jeu au monde, et avec l’ajout des jeux et du talent de Glu, nous doublons la taille de notre entreprise mobile. »

