EA ajoute Battlefield 1, Dragon Age: Inquisition et d’autres titres à GeForce Now

Quatre jeux EA des franchises Battlefield, Mirror’s Edge, Unravel et Dragon Age sont sortis sur Nvidia GeForce maintenant, rejoignant Apex Legends, qui diffuse depuis longtemps sur le service.

EA étend sa prise en charge du service de cloud gaming avec ces titres, ajoutant à la liste hebdomadaire des nouvelles entités de la bibliothèque GeForce Now.

Les nouveaux jeux sont Battlefield 1, Dragon Age : Inquisition, Unravel Two et Mirror’s Edge Catalyst.

Il convient de noter que la version Battlefield 1 est l’offre Revolution, qui contient le jeu de base, le Battlefield 1 Premium Pass, le pack Harlem Hellfighter, le pack Red Baron, le pack Lawrence d’Arabie, la nouvelle apparence visuelle géante et cinq Battlefield 1 Battlepacks.

D’autres jeux ont également été ajoutés au service cette semaine :

Away: The Survival Series Lemnis Gate The Eternal Cylinder Hot Wheels Unleashed INDUSTRIA Le dernier ami Rogue Lords Europa Universalis 4 Rustler Splinter Cell Blacklist

Chaque jeu est jouable via le cloud sur PC, Mac, Chromebook, SHIELD TV et appareils mobiles.

La semaine dernière, le service a ajouté Kena: Bridge of Spirits, Sheltered 2, Sable, The Escapists, EVE Online et sept autres titres.