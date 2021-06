EA augmente la capacité du serveur Battlefield 4 après la révélation de 2042

Le géant américain de l’édition Electronic Arts a augmenté le nombre de serveurs pour Battlefield 4 en raison d’une énorme demande.

Dans un article sur le site Web de la société, le responsable de la communauté EA_Straatford a écrit que le titre avait suscité un regain d’intérêt à la suite de la révélation par la société de la prochaine entrée dans la franchise de tir, Battlefield 2042. En conséquence, il ajoutait plus de capacité de serveur pour les États-Unis. Région de l’Ouest.

Battlefield 4 a été initialement lancé fin 2013.

“Nous avons été absolument époustouflés par votre enthousiasme et vos réactions à la récente révélation de Battlefield 2042”, a écrit EA_Straatford.

“Depuis lors, beaucoup d’entre vous sont revenus dans Battlefield 4 pour avoir déjà un avant-goût du retour à la guerre totale. Nous avons suivi votre expérience et avons remarqué que les temps d’attente dans la région ouest des États-Unis étaient beaucoup plus longs que dans d’autres Bonne nouvelle, nous avons augmenté la capacité du serveur pour cette région – vous pouvez vous attendre à moins d’attente et plus de jeu.

“Nous continuerons à surveiller les temps d’attente et procéderons à d’autres ajustements si nécessaire.”

Battlefield 2042 a été révélé plus tôt ce mois-ci. Les précommandes pour le jeu étaient le quatrième article le plus acheté sur Steam pour la semaine se terminant le 12 juin, tombant à la septième place la semaine suivante. Battlefield 2042 devrait être lancé en octobre.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72276/ea-increases-battlefield-4-server-capacity-following-2042-reveal/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));