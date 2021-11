Image : EA Sports

Récemment, Ubisoft a déclaré vouloir être l’un des acteurs clés du monde des NFT (jetons non fongibles) liés aux jeux vidéo. pour gagner » marché.

Lors d’un appel aux résultats cette semaine, le patron d’EA, Andrew Wilson, a qualifié les NFT et les jeux de blockchain de « partie importante pour l’avenir de notre industrie », ce qui fait écho à ce que le directeur financier d’Ubisoft, Frédérick Duguet, a déclaré plus tôt cette semaine. Duguet pense que la technologie « permettra plus de jeu pour gagner, ce qui permettra à plus de joueurs de gagner du contenu, de posséder du contenu, et nous pensons que cela va beaucoup développer l’industrie ».

Cependant, Wilson d’EA a ajouté une mise en garde, déclarant qu' »il est encore tôt pour comprendre comment cela va fonctionner ».

Un NFT, au cas où vous vous poseriez la question, est une version unique d’un actif numérique. Ainsi, par exemple, une œuvre d’art numérique (que vous pourriez généralement partager à l’infini) peut être « tokenisée » afin de la rendre unique. Le jeton agit comme une sorte de certificat qui ne peut pas être copié, ce qui signifie que vous pourriez éventuellement vendre votre actif NFT à une date ultérieure, avec cette authenticité.

Ubisoft et EA seront sans aucun doute rejoints par d’autres éditeurs cherchant à tirer parti de cette approche, qui permettra aux joueurs de gagner de la crypto-monnaie en jouant à un jeu. Sega a déjà annoncé qu’il commencerait à vendre des NFT en fonction de ses adresses IP.