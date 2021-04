EA clarifie ce que signifie “ conversion ” dans les documents FIFA Ultimate Team divulgués

Le géant américain de l’édition Electronic Arts est venu clarifier une partie du contenu des documents marketing FIFA 21 qui ont fui.

Ceux-ci ont été fournis à CBC, qui a rapporté qu’EA voulait inciter les joueurs à dépenser de l’argent pour Ultimate Team, dans le but apparemment de les amener à dépenser de l’argent pour des boîtes à butin. Les documents marketing – marqués comme «privilégiés et confidentiels» – disent que le but est d’inciter les joueurs à «se convertir» et qu’il faisait «tout ce que nous pouvons pour amener les joueurs» vers Ultimate Team.

Un initié a déclaré que cela mettait à nu le désir d’EA de voir plus de gens dépenser de l’argent pour des boîtes à butin.

«Pendant des années… ils ont été capables d’agir avec une couche de déni plausible», ont-ils déclaré. «Pourtant, dans leurs documents internes, ils disent:« C’est notre objectif. Nous voulons que les gens soient conduits au mode pack de cartes. ‘”

S’adressant à GamesIndustry.biz, le vice-président de la marque FIFA, David Jackson, a déclaré que la ligne sur la conversion incitative était en fait une référence au transfert de personnes de FIFA 20 à FIFA 21.

“De manière réaliste, Ultimate Team est le mode le plus engagé que nous ayons”, a-t-il déclaré.

“C’est aussi le mode qui est le plus régulièrement mis à jour avec le contenu le plus récent et le plus performant. L’engagement est la métrique de succès n ° 1 que nous avons en tant qu’entreprise. Si nous voulons que les joueurs jouent, c’est là que nous voulons qu’ils fassent l’expérience. et recevoir la possibilité de participer aux derniers contenus. Surtout pendant les mois d’été. Nous sommes un titre de football, donc entre les saisons de football, il n’y a pas une grande quantité d’interactivité réelle que nous pouvons créer. Mais nous peut créer cet engagement dans Ultimate Team. Et c’est la raison pour laquelle nous aimons que les joueurs jouent et s’engagent pendant cette période de transition entre les cycles. Ce n’est pas une question de monétisation, mais d’engagement pour les joueurs. “

Il a poursuivi: “En cette période estivale où l’engagement se déroule d’un match à l’autre, nous voulons que les joueurs soient intéressés par le contenu et le monde réel du football – donc les transferts d’été. Si vous recherchez sur Google, Summer Heat était un programme que nous avons organisé entre 20 et 21 ans, qui célébrait l’été et célébrait le fait que les transferts se produisaient dans le monde réel du football. Et si vous vouliez vous engager avec ce contenu, Ultimate Team était l’endroit où nous tenions ce nouveau contenu.”

EA est l’une des nombreuses entreprises qui fait l’objet d’un examen approfondi de son utilisation des boîtes à butin depuis la fin de 2017. La société fait face à de multiples recours collectifs liés au modèle commercial, en plus d’être condamné à une amende de millions aux Pays-Bas pour la FIFA. boîtes à butin.

L’ancien directeur d’EA Peter Moore a déclaré plus tôt cette année qu’il ne pensait pas que FIFA Ultimate Team constituait un jeu de hasard, mais qu’il comprenait l’examen minutieux auquel il était confronté.

Les documents révèlent également que la FIFA compte plus de 5,3 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, dont plus de trois millions jouent à Ultimate Team.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72133/ea-clarifies-what-conversion-means-in-leaked-fifa-ultimate-team-documents/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));