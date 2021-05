EA: Codemasters conservera son identité après l’acquisition de 1,2 milliard de dollars

Le studio de course britannique Codemasters va conserver son identité à la suite de son acquisition par Electronic Arts.

S’adressant à MCV, le PDG d’EA Andrew Wilson (photo) a déclaré que le plan n’était pas d ‘”endoctriner” le développeur britannique pour qu’il ne soit qu’un autre de ses studios. L’exécutif espère plutôt que Codemasters ressemblera à Respawn, acquis par EA en 2017.

«Je pense à cela davantage au niveau des valeurs, donc chez Electronic Arts, nous avons des valeurs fondamentales de créativité, de passion, de pionnier, d’apprentissage, de détermination et de travail d’équipe. Nous pensons que ce sont les valeurs fondamentales qui contribuent à créer un divertissement incroyable pour une base de fans mondiale », a déclaré Wilson.

«Et quand nous pensons à rassembler des organisations, ce que nous cherchons vraiment, c’est de partager un système de valeurs?

«Nous pouvons utiliser des mots différents, mais lorsque nous nous sommes assis, ce que nous avons reconnu, entre EA et les équipes de Codemasters, nous avons vraiment partagé un système de valeurs très similaire, ces choses qui nous ont motivés à venir travailler chaque jour et à créer de grands jeux , nous sommes en quelque sorte enracinés dans le même centre.

Il a poursuivi: «Semblable à Respawn, notre orientation n’est pas d’entrer et de prendre le contrôle de Codemasters; notre orientation n’est pas d’entrer et de transformer Codemasters en un autre studio d’Electronic Arts; notre orientation est autour de l’offre d’opportunités.

«Cette industrie est synonyme de talents incroyables et créatifs. Et nous voyons peu d’avantages dans l’endoctrinement de cet incroyable talent créatif. Mais nous voulons leur donner accès aux choses que nous obtenons en vertu de notre position dans l’industrie.

EA a clôturé son acquisition de Codemasters en février de cette année. La société a surenchéri sur le géant de Grand Theft Auto Take-Two pour la tenue de course britannique.

