EA confirme qu’il travaille sur Les Sims 5, et aura le mode multijoueur | Jeux

Les Sims 5 sont un peu plus proches. Les fans attendent avec impatience l’un des titres les plus recherchés ces dernières années. Mais ce n’est peut-être pas ce à quoi ils s’attendent …

Dernier chapitre de la saga, Les Sims 4 a été lancé le 2 septembre 2014. Au cours de ces 7 années, il n’a cessé d’évoluer, avec le lancement de nombreuses extensions et packs de contenu. Mais le moment est venu lancer Les Sims 5.

C’est une rumeur qui a émergé ces derniers mois. EA l’a déjà confirmé secrètement à plusieurs reprises. Le dernier, dans une interview de Geoff Keighley avec Laura Miele, directrice des études chez EA, sur le site Web Venture Beat. Et tout indique quoi Les Sims 5 auront le mode multijoueur.

«Nous construisons des outils pour que les gens jouent avec la vie, c’est notre marque, la simulation et l’idée que les gens peuvent jouer avec la vie ensemble», explique Laura Miele dans l’interview.

«Nous avons sorti Les Sims Online en 2002, nous étions certainement en avance sur notre temps. Et je pense que 20 ans plus tard, nous avons beaucoup appris sur la façon dont les joueurs interagissent, ce qui motive les joueurs et comment les joueurs peuvent se réunir en coopération, alors que, comme vous pouvez l’imaginer, en pensant à la prochaine génération de Les Sims, il est très important pour nous d’avoir les meilleurs outils, le plus de flexibilité et pour que les joueurs développent vraiment leur créativité et remixent des éléments et des objets dans le monde. “

Miele non seulement confirme le développement des Sims 5, ça fait aussi tomber que aura un mode multijoueur: “(…) Et puis faites tout cela ensemble. Je pense que c’est l’une de nos plus grandes opportunités avec Les Sims: la composante de connexion sociale que nous devons apporter à cette marque et à cette franchise. L’équipe travaille d’arrache-pied la prochaine. génération de cette expérience. ”

La saga de Les Sims C’est l’un des meilleurs vendeurs de l’histoire, mais à l’exception de quelques spin-offs de console, dans les titres principaux n’a jamais eu de multijoueur.

C’est une décision qui divise les fans: beaucoup la demandent depuis des années, mais d’autres craignent que le multijoueur brise l’essence de la saga pour créer et développer sa propre famille, et devenir un jeu en tant que service qui promeut les aspects sociaux, une sorte de réseau social jouable.

Dans l’interview, Laura Miele laisse également tomber que il pourrait y avoir un marché de créateurs. Autrement dit, l’option permettant aux créateurs de vendre leurs propres créations dans le jeu, comme dans Roblox, par exemple.

Les rumeurs suggèrent que Les Sims 5 Il pourrait être présenté au salon E3 qui se tiendra en juin, et il sera mis en vente au printemps 2022. En outre, il pourrait avoir un modèle d’abonnement, bien qu’il soit facultatif.

Nous verrons à quel point tout cela est accompli …