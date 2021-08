EA, développeur de Respawn Fire Apex Legends à propos de commentaires offensants

Capture d’écran : Respawn Entertainment / EA

Daniel Klein, un concepteur de jeux en chef sur Apex Legends, a récemment été licencié de son poste chez Respawn Entertainment après que des captures d’écran d’anciens articles de blog et de conversations publiques aient fait surface montrant le développeur faisant des commentaires à la fois sexistes et racistes.

Ces images, qui ont été révélées le mois dernier, contiennent des remarques désobligeantes sur des femmes et des Africains. Dans l’un, Klein fait référence aux chromosomes XX (une désignation biologique traditionnellement utilisée pour indiquer le sexe féminin) comme les «chromosomes crétins». Un autre le montre en train de parler de ses voisins africains comme s’ils étaient des animaux, en disant : « Si vous les nourrissez, ils reviendront et chieront partout.

Klein a reconnu que ces captures d’écran étaient réelles le 27 juillet, s’excusant pour leur contenu tout en notant que les commentaires dataient de 2007. Selon des recherches supplémentaires effectuées par la personnalité d’Apex Legends, Thordan Smash, cela signifie que Klein aurait environ 27 ans à l’époque. .

La nouvelle du licenciement de Klein a été annoncée hier après-midi par le développeur lui-même, qui a publié un long fil Twitter expliquant la situation et s’excusant à nouveau pour ses commentaires passés.

“J’ai consacré tellement d’énergie à devenir une meilleure personne depuis lors, et en ce moment je suis juste très déprimé parce que j’ai l’impression que je ne pourrai jamais rattraper qui j’étais”, a écrit Klein. « J’ai dit des choses racistes et sexistes, non pas parce que je croyais profondément à l’une d’elles, mais parce que je savais que je pouvais faire réagir les gens. Cela n’excuse rien de ce que j’ai dit ; l’impact de mes paroles était le même, peu importe ce que je croyais.

Klein, qui travaillait auparavant en tant que concepteur de League of Legends chez Riot Games, a eu une relation controversée avec la communauté Apex Legends depuis qu’il a rejoint Respawn Entertainment au début de 2020. Sa politique progressiste et son travail sur l’équilibre du gameplay pour les personnages d’Apex Legends comme Wattson ont souvent conduit à querelles et harcèlement sur les réseaux sociaux, dont certains Kotaku a vu se dérouler de première main. Certains ont avancé que cela pourrait avoir été le facteur déterminant pour la découverte de ces déclarations passées.

Contacté par Kotaku pour commentaires, Klein était d’accord avec cette théorie.

“Je reconnais pleinement les déclarations horribles et fanatiques que j’ai faites en 2007 et je suis dégoûté de mon jeune moi pour les avoir faites”, a déclaré Klein par e-mail. «Mais il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’ils ont été révélés parce que quelqu’un est allé chercher des choses avec lesquelles me blesser. EA était au courant de cette allégation et je leur ai spécifiquement demandé d’être à l’affût de ces stratégies utilisées contre d’autres employés à l’avenir.

Kotaku a contacté la société mère de Respawn, EA, au sujet du licenciement de Klein et de la prise en compte de ces circonstances contextuelles, mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

Les sociétés de jeux vidéo, grandes et petites, sont naturellement en état d’alerte après la publication du procès pour harcèlement sexuel de l’État de Californie contre Activision Blizzard. Les dirigeants d’Ubisoft, qui ont eux-mêmes été impliqués dans un scandale similaire l’année dernière, sont toujours critiqués par les travailleurs pour leur inaction. Le co-fondateur de Fullbright, Steve Gaynor, a récemment réduit son rôle de responsable créatif à écrivain au même moment où la nouvelle de l’environnement «toxique» auquel il a contribué au studio Gone Home a éclaté.

“J’aurais aimé qu’ils prennent un risque et me gardent”, a ajouté Klein dans son e-mail à Kotaku, “mais je ne peux demander à personne de prendre ce risque.”