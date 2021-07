Le géant américain de l’édition Electronic Arts a déclaré qu’il n’introduirait pas de publicités de type « TV » dans ses jeux.

C’est selon PC Gamer, qui rapporte qu’un porte-parole leur a dit que la société ne travaillait pas sur ce genre de publicités pour ses titres PC et console.

“Suite à des rapports incorrects suggérant que nous cherchons à introduire des publicités de” style télévisé “dans nos jeux, nous voulions clarifier que la publicité dans le jeu pour les jeux sur console n’est pas quelque chose que nous examinons actuellement, ou que nous avons signé des accords pour mettre en œuvre “, a déclaré un représentant d’EA.

“Créer la meilleure expérience de joueur possible reste notre priorité.”

La nouvelle d’un tel accord a été révélée par Axios, qui a rapporté que la société de publicité télévisée américaine Simulmedia s’était séparée à la fois d’EA et des studios Hi-Rez de Tencent. La société a apparemment déjà lancé un projet pilote dans le MOBA Smite gratuit de ce dernier.

Les données de cette recherche ont montré que 22% des utilisateurs étaient beaucoup plus susceptibles de jouer – et 11% étaient plus susceptibles de dépenser de l’argent – à un jeu comportant des publicités leur donnant accès à des avantages dans le jeu. Ces publicités prendront la forme de vidéos de 15 à 30 secondes.

« L’accélération des jeux gratuits sur console et PC, comme Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone et Roblox, signifie que le public et le temps de jeu ont connu une croissance explosive, mais la grande majorité des joueurs, plus de 90 %, ne dépensez jamais d’argent pour les jeux F2P », a déclaré Dave Madden, vice-président exécutif du jeu Simulmedia.

