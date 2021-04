EA et Codemasters dévoilent officiellement le jeu F1 2021

F1 2021, le premier jeu vidéo de la franchise produit sous la bannière Electronic Arts depuis une fusion de 1,2 milliard de dollars avec Codemasters, sera lancé le 16 juillet.

Codemasters était le seul développeur du jeu de Formule 1 depuis 2009, mais a récemment conclu un accord pour fusionner avec Electronic Arts.

Et maintenant, des détails ont été publiés sur ce à quoi nous pouvons nous attendre de la F1 2021 une fois qu’elle sortira le 16 juillet. Le duo EA / Codemasters n’a pas perdu de temps pour présenter les nouvelles fonctionnalités.

F1 2021 proposera un tout nouveau mode histoire appelé Braking Point, qui verra les joueurs commencer en Formule 2 et chercher à gagner une chance au grand moment – une place en Formule 1. Pour ce voyage, c’est un retour chaleureux à Devon Butler.

Il y aura également un mode carrière étendu qui permet désormais l’option à deux joueurs. Invitez un ami et travaillez ensemble, ou lancez votre propre rivalité avec chaque joueur contrôlant ses propres passes, faisant de F1 2021 un jeu accessible à tous les niveaux d’expérience.

Le mode Carrière mis à jour comprendra un démarrage de saison réelle, permettant aux joueurs de commencer à n’importe quelle étape de la saison avec les classements des pilotes et des constructeurs en temps réel.

Portimao, Imola et Jeddah, trois nouveaux circuits du jeu, seront disponibles pour tous les joueurs sous forme de contenu post-lancement gratuit.

Ceux qui précommanderont le jeu recevront le pack de contenu Braking Point, comprenant des éléments exclusifs du jeu inspirés des stars fictives de ce nouveau mode. Le forfait comprend également 5 000 PitCoins.

La commande de l’édition numérique de luxe, quant à elle, garantira un accès anticipé de trois jours, ainsi que sept pilotes emblématiques à utiliser dans Mon équipe, qui seront bientôt révélés.

En outre, l’édition numérique Deluxe est livrée avec un contenu de personnalisation, 18 000 PitCoins et le pack de contenu Braking Point.

«Braking Point est une innovation passionnante qui se prépare depuis des années. Nous sommes fiers d’élargir l’expérience de jeu et de permettre aux joueurs de vivre les hauts et les bas de la vie en Formule 1 sur et hors piste », a déclaré Lee Mather, directeur du jeu de franchise chez Codemasters.

«Braking Point transforme le jeu et place les joueurs au centre du plus grand spectacle de course de la planète.»

«Nous créons plus de choix et de nouvelles façons de jouer. Real-Season Start permet aux joueurs d’aligner leur carrière sur la saison F1 », a ajouté Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1 chez Codemasters.

«L’ajout de la carrière à deux joueurs apporte de nouveaux défis au mode de jeu emblématique. Les joueurs peuvent désormais choisir de jouer en coopération et de partager le succès ou de concourir et de lutter pour la gloire personnelle. “

F1 2021 sera disponible dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam le 16 juillet.

