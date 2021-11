EA ferme les serveurs Skate 2 juste au moment où le jeu fait son retour

Capture d’écran : Skate 2

La bonne nouvelle d’abord : le classique Skate 2 d’EA est l’un des plus de 70 jeux à venir sur la liste de rétrocompatibilité de la Xbox Series X/S. Les mauvaises nouvelles? Il va manquer son multijoueur en ligne peu de temps après, car EA éteindra les serveurs du jeu le mois prochain.

Dans une sorte de mouvement que je ne me souviens pas avoir vu auparavant, le compte officiel de Skate a réussi à faire le truc de «bonnes/mauvaises nouvelles» en un seul tweet + réponse, en publiant ce chef-d’œuvre plus tôt dans la journée :

Il suffit de regarder ces tweets. Parfaitement équilibré, comme toute chose devrait l’être.

Ce n’est pas un désastre ; Je suppose que la plupart des gens ont probablement joué à Skate en mode solo, et que lors d’une renaissance en 2021, ce modèle se poursuivrait probablement. Cette décision ne serait pas venue de nulle part, après tout, et est probablement basée sur des données qui disent que « personne ne joue à ce jeu en ligne, jamais ». La fonction Create-a-Spot du jeu, par exemple, semble être morte depuis 2014, malgré le fait que les fans incitent parfois EA à ce sujet.

Mais c’était avant qu’il n’ait ce nouveau souffle sur la série X/S, et avec l’intérêt pour la série reprenant après l’annonce du nouveau jeu, il aurait peut-être été cool de donner au moins quelques mois à Skate 2 au moins avant de débrancher la prise. Après tout, cela fait presque 13 ans que le jeu est sorti pour la première fois, quelle différence six mois supplémentaires auraient-ils fait ?

Si vous l’avez manqué, voici la liste complète des jeux inclus dans l’annonce de compatibilité descendante de Microsoft plus tôt dans la journée :

50 Cent: Blood on the SandAces of the GalaxyAdvent RisingAdventure Time: Le secret du royaume sans nomÊtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e ? Make the GradeAvatar: The Last Airbender – The Burning EarthBankshot Billiards 2Beautiful KatamariBinary DomainBlack College Football Xperience: Doug Williams EdCloning ClydeConanDarwinia+Dead or Alive UltimateDead or Alive 3Dead or Alive 4Death par CubeDisney UniverseDisney’s Chicken Little OriginElements 2 :FEAR DestructionF Fichiers .EARLe Premier TemplierGladiusGunvalkyrieÎles de WakfuLego Le Seigneur des AnneauxChasse à l’HommeMax PayneMax Payne 2: La Chute de Max PayneMax Payne 3Mini NinjasMortal KombatMortal Kombat vs DC UniverseMX vs. : Immortal WarriorsThe OutfitAvant-poste Kaloki XQuake Arena ArcadeR.AW – Realms of Ancient WarRed Dead RevolverResident Evil: Operation Raccoon CityRidge Racer 6RioRisenRisen 2: Dark WatersRock of AgesSacred 2: Fallen AngelScrambleScrewjumper!Secret Weapons Over Normandy UnderSkateSkate geBob’s Truth or SquareStar Wars Starfighter : Special EditionStar Wars : Episode III La Revanche des SithStar Wars : The Clone WarsStar Wars Jedi Knight II : Jedi OutcastSwitchballThrillvilleThrillville : Off the RailsTime PilotTimeSplitters 2TimeSplitters : Future PerfectToy Story Mania !Vandal Hearts : Flames of Judgment :Viva AnimauxWarlords