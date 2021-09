EA intensifie sa guerre contre la toxicité dans Battlefield 2042

in

Aujourd’hui, avant la sortie de Battlefield 2042 en novembre, EA a annoncé la charte de la communauté Battlefield, un ensemble de directives élaborées dans le but déclaré de « faire en sorte que Battlefield reste une expérience accueillante qui encourage le jeu positif ». Positive Play est un ensemble d’initiatives d’EA qui visent à « aider à garder les jeux équitables et amusants pour tout le monde ». La Charte énonce non seulement une série de principes auxquels les joueurs sont censés adhérer, mais également des conséquences pour les joueurs qui ne respectent pas ces principes.

Adam Freeman, responsable de la communauté en chef chez EA, a tweeté une mise à jour pour la communauté Battlefield dans laquelle il a déclaré aux joueurs que « la toxicité, le harcèlement, la tricherie et l’exploitation peuvent entrer dans la poubelle ». Il a également créé un lien vers un article de blog de la communauté EA qui fournit de plus amples détails sur les efforts de l’entreprise pour garantir aux joueurs une expérience de jeu amusante et équitable.

La charte de la communauté d’EA détaille quatre attentes de l’entreprise envers les joueurs de la communauté Battlefield :

Traitez les autres comme ils aimeraient être traités Gardez les choses justes Partagez le contenu appropriéGardez les choses honorables

Les efforts d’EA pour respecter ces préceptes dans Battlefield 2042 incluent non seulement des outils standard comme l’option de désactiver des individus spécifiques dans le jeu, mais également un filtre de blasphème pour le chat textuel dans le jeu qui sera actif en permanence, apparemment sans la possibilité pour les joueurs de tourner l’éteindre si vous le souhaitez. Je peux déjà imaginer jusqu’où les joueurs iront pour obtenir quelques mots non-non passés le filtre.

Dans ses tweets, Freeman a également déclaré que les outils de signalement des joueurs qui enfreignent les règles ont été améliorés pour Battlefield 2042 afin de les rendre “plus faciles d’accès et plus clairs quant à ce que vous signalez”.

Bien sûr, tout cet accent mis sur le bon comportement pourrait ne pas signifier grand-chose s’il n’y avait pas de conséquences énoncées pour le non-respect des règles. La charte de la communauté Battlefield se termine en détaillant ce qui peut arriver aux joueurs qui enfreignent ces règles, y compris la révocation potentielle de leur accès « à certains ou à tous les services EA ». Des infractions répétées ou graves peuvent entraîner la suppression définitive du compte. Étant donné que Battlefield 2042 a une fonctionnalité de jeu croisé, si un tricheur est sanctionné, EA a déclaré qu’il serait définitivement banni sur toutes les plateformes.

Seul le temps nous dira si les joueurs respecteront les normes d’EA, mais la société a clairement indiqué que les joueurs feraient mieux de ne pas être des bites les uns envers les autres pendant qu’ils jouent l’objectif, sinon.