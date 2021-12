EA interdit le nom d’utilisateur de Kyle Rittenhouse en vertu de la politique de «violence»

par Cindy Harper, Reclaim The Net :

Kyle Rittenhouse, qui a été acquitté de tous les chefs d’accusation pour avoir tiré sur trois personnes à Kenosha, a révélé sur son compte Instagram que le géant des jeux EA (Electronic Arts) l’avait bloqué pour avoir utilisé son nom. Apparemment, son nom enfreint les règles de la plateforme de jeu.

Sur son compte Instagram, Rittenhouse a partagé un e-mail qu’il a reçu d’EA au sujet de son nom d’utilisateur violant ses directives.

« Nous avons reçu un rapport concernant votre compte ou le nom de votre profil. C’est peut-être le nom que vous avez créé sur une autre plate-forme, l’e-mail a commencé.

« Ce nom enfreint notre charte de jeu positif car vous avez peut-être utilisé des mots ou des phrases qui nuisent aux autres ou perturbent négativement le jeu », a ajouté EA.

Il a conclu: « Voici les violations que nous voyons: Steam PC, Référence inappropriée – Violence, terreur et événements tragiques, ‘Nom d’utilisateur – Kyle Rittenhouse.' »

La charte de jeu positif, qui a été récemment ajoutée, est décrite par EA comme « un ensemble mis à jour de directives communautaires avec des conséquences claires pour les joueurs qui se livrent à des actes racistes, sexistes, homophobes et abusifs dans nos jeux et chaînes ».

« Si nous voyons quelqu’un être offensant ou abusif, nous allons le tenir responsable de ses actes », a ajouté la société de jeux vidéo.

« Nous pensons que nos communautés doivent être des environnements sûrs, amusants et inclusifs, exempts de menaces, de harcèlement et d’autres comportements toxiques ou illégaux », ont-ils poursuivi. « Dans un effort pour faire mieux et pour appliquer notre charte de jeu positif, nous appliquons des ressources et des outils supplémentaires à nos programmes de modération et de signalement des abus. »

Facebook a récemment annulé sa censure de Rittenhouse après avoir censuré ses recherches dans le cadre de sa politique de « tireur de masse ».

