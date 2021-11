EA : les jeux NFT et blockchain sont « l’avenir de notre industrie »

L’éditeur américain Electronic Arts estime que les NFT et le « play-to-earn » font partie de l’avenir de l’industrie des jeux vidéo.

S’adressant aux investisseurs pour ses données financières pour le trimestre se terminant le 30 septembre, le PDG Andrew Wilson (photo) a déclaré que ce type de fonctionnalités constituera « une partie importante » des jeux dans les années à venir. Il a cependant dit que cela pourrait être encore un moment.

Play-to-earn désigne généralement des expériences où les consommateurs reçoivent de l’argent – généralement de la crypto-monnaie – pour s’engager dans un jeu. Les NFT – jetons non fongibles – sont des éléments dont la propriété est enregistrée sur une blockchain. Jusqu’à présent, ils sont devenus un fléau, désolé, un fléau, désolé, une grande caractéristique de l’espace artistique en raison de leur capacité à transformer les images en actifs titrisés qui peuvent être vendus plus tard à des fins lucratives. C’est à peu près ce que l’ensemble du marché de l’art fait depuis des centaines d’années et se vante également de la propension de ce secteur pour, euh, les escroqueries et les esquisses financières.

Les titres à gagner et les NFT nécessitent l’utilisation de registres décentralisés soutenus par une blockchain. Ceux-ci nécessitent une quantité croissante d’énergie pour fonctionner; la blockchain Bitcoin utilise 80 térawatts-heures d’électricité par an, soit près de la quantité totale d’électricité consommée par la nation finlandaise.

« Je pense que le jeu à gagner ou la conversation NFT est encore très, très tôt, et il y a beaucoup de conversation », a déclaré Wilson.

« Et il y a à un certain niveau, beaucoup de battage médiatique à ce sujet. Je pense que ce sera une partie importante de notre – de l’avenir de notre industrie à l’avenir. Mais il est encore tôt pour comprendre comment ça va marcher et je suis satisfait de notre position à cet égard.

« En tant qu’entreprise, nous avons été des leaders dans la création de contenu numérique qui a une réelle valeur de collection dans l’intégration de ce contenu dans le cadre de services en direct. Ce que nous savons de la collection au fil du temps, c’est que la collection est beaucoup plus précieuse pour le collectionneur où l’élément collecté a une utilité. Et je pense que dans le contexte des jeux que nous créons et des services en direct que nous proposons, le contenu numérique à collectionner va jouer un rôle significatif dans notre avenir. Il est donc encore tôt pour le dire, mais je pense nous sommes dans une très bonne position, et vous devriez vous attendre à ce que nous réfléchissions de manière plus innovante et créative à ce sujet à l’avenir. »

Sans surprise, Atari a sauté dans le train NFT – ainsi que celui de la crypto-monnaie – tandis qu’Ubisoft a récemment annoncé son intention de développer des jeux blockchain. L’éditeur français s’intéresse depuis longtemps au secteur.

Valve a récemment déclaré qu’il n’autoriserait pas les jeux blockchain et les NFT sur Steam, les développeurs et les organisations du secteur publiant une lettre exhortant la société à changer d’avis.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72622/ea-nft-and-blockchain-games-are-future-of-our-industry/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));