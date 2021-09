EA n’est pas impliqué dans le remake de Star Wars: KOTOR, apparemment

Le géant américain de l’édition Electronic Arts ne fait pas partie du remake récemment annoncé de Star Wars : Knights of the Old Republic.

S’adressant à Geoff Keighley des Game Awards – comme publié sur Twitter – la société a déclaré qu’elle n’était pas impliquée dans le projet, apparemment, nous devinons? La réponse est aussi claire que la boue pour être honnête.

Pendant ce temps, le développeur original de KOTOR, BioWare, a été un peu plus clair sur le projet, affirmant que le studio “a hâte de jouer” le remake, qui est construit par Aspyr.

“Nous sommes fiers du travail que nous avons fait sur l’original Star Wars: Knights of the Old Republic et avons vraiment hâte de jouer au remake d’Aspyr”, a écrit le studio. “Alors que nous poursuivons notre travail sur Star Wars: The Old Republic, nous regarderons avec grand intérêt. Que la Force soit avec vous.”

Le remake de KOTOR a été annoncé pour PlayStation 5 et PC lors d’une diffusion Sony State of Play la semaine dernière.

J’ai demandé à Bioware (et EA) s’ils étaient impliqués dans le remake de STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC annoncé hier et je viens de recevoir cette réponse. Alors je suppose que c’est non ? pic.twitter.com/mwa1FDdbjE – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 10 septembre 2021

