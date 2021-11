EA nomme Gonzalez de Starbucks à son conseil d’administration

Le géant américain de l’édition Electronic Arts a nommé Rachel Gonzalez à son conseil d’administration.

Elle est venue à la société de jeux pour siéger à son conseil d’administration, avec effet immédiat, et siégera également au comité de nomination et de gouvernance de l’entreprise. Gonzalez est actuellement vice-présidente exécutive et avocate générale chez Starbucks Coffee, un rôle qu’elle occupe depuis 2018, date à laquelle elle a quitté la société de technologie de voyage Sabre Corporation.

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration d’Electronic Arts », a déclaré Gonzalez.

« EA divertit des centaines de millions de personnes à travers le monde à travers un contenu et des expériences incroyables, et je respecte leurs valeurs fortes pour inspirer un impact positif par le jeu. J’ai hâte de les rejoindre en cette période passionnante d’expansion et de croissance de l’industrie. »

Le PDG d’EA, Andrew Wilson, a ajouté : « La vaste expérience de leadership de Rachel dans les complexités des affaires multinationales à grande échelle sera un ajout inestimable à notre conseil d’administration. Nous sommes impatients d’avoir la voix unique de Rachel au sein de notre conseil d’administration alors que nous accélérons notre croissance et encourageons l’innovation au service de nos joueurs.

EA a annoncé plus tôt dans l’année que le directeur financier et le directeur de l’exploitation, Blake Jorgensen, quitteraient l’entreprise.

