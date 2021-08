EA permet à quiconque d’utiliser certains de ses brevets axés sur l’accessibilité

Le géant américain de l’édition Electronic Arts autorise toute société de jeux à utiliser certains de ses brevets axés sur l’accessibilité.

L’entreprise a fait ce qu’elle appelle un Patent Pledge, qui voit cinq technologies ou concepts qu’elle a brevetés s’ouvrir à ses concurrents. Cela inclut le système Ping du titre Battle Royale gratuit de Respawn Apex Legends, en plus de trois parents déjà utilisés dans les franchises FIFA, Madden et NFL qui aident nos joueurs malvoyants.

Le cinquième brevet donne aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur expérience sonore dans les jeux et est conçu pour aider les joueurs ayant des problèmes d’audition.

“Chez Electronic Arts, notre mission est d’inspirer le monde à jouer”, a déclaré Chris Bruzzo, vice-président exécutif du jeu positif, commercial et marketing d’EA.

« Nous ne pouvons en faire une réalité que si nos jeux vidéo sont accessibles à tous les joueurs. Notre équipe d’accessibilité s’est depuis longtemps engagée à éliminer les barrières au sein de nos jeux vidéo, mais nous réalisons que pour provoquer un changement significatif, nous devons travailler ensemble en tant que l’industrie à faire mieux pour nos joueurs.

« Nous espérons que les développeurs tireront le meilleur parti de ces brevets et encourageront ceux qui ont les ressources, l’innovation et la créativité à faire comme nous en prenant leurs propres engagements qui mettent l’accessibilité en premier. Nous accueillons favorablement la collaboration avec d’autres sur la façon dont nous faisons avancer l’industrie ensemble. »

C’est la dernière grande étape que l’industrie des jeux a franchie pour rendre ses produits plus accessibles. En février, Microsoft a ouvert un processus de test pour les développeurs et les éditeurs afin de tester à quel point leurs projets étaient accessibles. Cela a suivi la fabrication de son contrôleur adaptatif par la société Xbox, qui offrait aux gens une variété de moyens différents de jouer à des jeux en fonction de leurs capacités.

