EA planifie l’univers de Battlefield au milieu du lancement de Bad Battlefield 2042

Un changement tectonique arrive dans la franchise Battlefield, rapporte GameSpot, avec Electronic Arts restructurant divers studios et s’engageant dans un « univers connecté » de projets dans la longue série de jeux de tir à la première personne.

Plus particulièrement, le cofondateur et PDG de Respawn Entertainment, Vince Zampella, supervisera désormais tout le développement de Battlefield après le départ du directeur général de DICE, Oskar Gabrielson. Zampella avait déjà été chargé de la refonte de DICE Los Angeles au début de 2021, une décision qui a vu la société rebaptisée Ripple Effect Studios en août. Ripple Effect est crédité du développement du mode Portal très apprécié de Battlefield 2042, qui permet aux joueurs de créer des matchs personnalisés avec le contenu des jeux précédents.

« Nous continuerons d’évoluer et de développer Battlefield 2042, et nous explorerons de nouveaux types d’expériences et de modèles commerciaux en cours de route que nous pourrons ajouter à cette base pour offrir une gamme impressionnante d’expériences à nos joueurs », a déclaré Zampella à GameSpot. « Dans cet univers, le monde est interconnecté avec des personnages et une narration partagés. Cet univers est également construit avec notre communauté alors que nous exploitons la puissance du portail et du contenu généré par les utilisateurs qui met la créativité entre les mains de nos joueurs.

Cette nouvelle fait suite à la condamnation quasi universelle de Battlefield 2042 après son lancement le 19 novembre en raison de ses performances PC médiocres à des niveaux élevés, de ses bugs et de sa pénurie globale de fonctionnalités. Le développeur de Battlefield DICE entreprend actuellement une tournée d’excuses et promet un tas de correctifs post-lancement pour les mois à venir, une décision qui est devenue trop courante dans le développement de jeux modernes.

L’ancien concepteur de Halo, Marcus Lehto, est également impliqué dans le remaniement de Battlefield, qui dirige une nouvelle filiale EA, actuellement sans nom, à Seattle, dans l’État de Washington, dans le but d’introduire plus de narration dans la franchise. Le studio de Lehto collaborera également avec DICE et Ripple Effect dans le développement en cours de Battlefield 2042, mettant en place « des opportunités de narration maintenant et dans le futur », selon le directeur général de la série Battlefield Byron Beede, l’ancien patron de Call of Duty qui a rejoint EA. plus tôt cette année.

« Tandis que [Lehto] et son équipe dans la région de Seattle commencent tout juste à construire le monde Battlefield de demain, leur travail façonnera les saisons suivantes pour 2042 et au-delà », a déclaré Beede à GameSpot. « Ce nouveau studio agira en tant que moteur de la narration en étroite collaboration avec DICE et Ripple Effect Studios pour aider à créer de superbes expériences de joueur dans l’univers de Battlefield. »

À l’heure actuelle, le seul projet Battlefield connu du public en dehors de Battlefield 2042 est un spin-off mobile prévu pour 2022. Battlefield Mobile est développé par Industrial Toys, un studio californien dirigé par le cofondateur de Bungie, Alex Seropian.

Avec autant de grands noms à la tête de Battlefield, il est clair qu’EA considère la franchise comme l’une de ses principales priorités pour l’avenir. Mais les fondations fragiles établies par Battlefield 2042 doivent absolument être réparées en premier si elles doivent servir de soi-disant «pierre angulaire» de ce nouvel univers. En espérant que les fans obtiennent enfin le jeu qu’ils veulent à mesure que l’attention d’EA s’étend.