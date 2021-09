EA pourrait avoir un nouveau développeur appelé Neon Black Studios

Il semblerait que le géant américain de l’édition Electronic Arts ait déposé le nom de son prochain développeur de jeux.

Comme indiqué par VGC, EA a déposé une marque auprès de l’Office américain des brevets et des marques et de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne pour « Neon Black Studios ».

Bien qu’il ne soit pas clair à quoi cela se rapporte directement, il y a des spéculations selon lesquelles il s’agit du nom du tout nouveau studio annoncé par EA en mai. La société a révélé qu’elle avait embauché l’ancien vice-président de Monolith Productions de Warner Bros, Kevin Stephens (photo), pour diriger un nouveau développeur.

Ledit studio travaille sur un nouveau projet d’action-aventure en monde ouvert, ce qui n’est peut-être pas surprenant compte tenu de la récente sortie de Monolith de La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la guerre.

“Kevin unissant ses forces à celles de Samantha et des équipes incroyablement talentueuses d’Electronic Arts ajoute encore plus de profondeur à notre collectif créatif”, a déclaré à l’époque Laura Miele, directrice des studios d’EA.

“Kevin est un leader développeur de jeux exceptionnellement talentueux et nous sommes impatients de le soutenir pendant qu’il construit son équipe. En tant que personne connue pour ses jeux d’action-aventure en monde ouvert, nous savons que les joueurs attendront avec impatience plus de détails sur ce nouveau studio et ses projets.”

Récemment, le studio de Los Angeles de DICE a été renommé Ripple Effect.

