EA prolonge le contrat FIFPRO pour la franchise FIFA

Electronic Arts a renouvelé son contrat avec le syndicat des footballeurs professionnels FIFPRO.

L’éditeur a déclaré que cet accord lui permettrait de continuer à utiliser des portraits de joueurs pour les athlètes membres de l’organisation. Cela comprend des équipes de l’UEFA Champions League, de la Premier League et de LaLiga Santander.

Bien que plus de détails sur le contrat n’aient pas été divulgués, EA et la FIFPRO partagent apparemment un « engagement à long terme ».

« Nos joueurs nous rappellent régulièrement que l’un des aspects les plus importants d’une expérience EA Sports est l’immersion profonde créée par l’utilisation authentique des plus grandes ligues, équipes et talents du monde », a déclaré le vice-président d’EA Sports, David Jackson.

« C’est ainsi que nous continuons à brouiller de manière unique les frontières entre les mondes numérique et physique du football. La FIFPRO continuera d’être un partenaire important alors que nous construisons la prochaine génération d’expériences de football EA Sports pour les joueurs du monde entier. »

Cette nouvelle intervient après qu’EA a déclaré qu’il pourrait rebaptiser sa franchise FIFA et qu’il était en négociations avec l’organisation sportive sur les droits de dénomination.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72553/ea-extends-fifpro-contract-for-fifa-franchise/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));