EA promeut Laura Miele au poste de directrice de l’exploitation, faisant d’elle l’une des femmes les plus puissantes du jeu vidéo

Electronic Arts promeut Laura Miele, directrice des studios, au poste de directrice des opérations, a annoncé jeudi la société. Le changement est une grande promotion pour Miele, qui avait déjà un leadership important au sein de l’entreprise supervisant 25 studios différents. Le nouveau rôle donnera à Miele une plus grande surveillance sur l’entreprise et fera sans doute d’elle la femme la plus puissante du jeu, une industrie où il y a peu de femmes cadres, moins dans la suite C, et où ces cadres de la suite C sont souvent en charge de RH ou finance plutôt que les produits de l’entreprise.

Ubisoft a fait de Virginie Hass son directeur de l’exploitation des studios en août dernier, à la suite de scandales liés à une culture toxique, notamment le harcèlement sexuel et les inconduites qui ont atteint les rangs des C-suites.

Miele a rejoint EA en 1996 et est directrice des studios depuis avril 2018. The Verge s’est entretenu avec Miele en juillet, où elle a expliqué comment la pandémie a changé le développement chez EA. Miele prendra ses fonctions au cours des prochains mois, selon un dossier de la SEC (PDF).

EA a également annoncé que le directeur financier Blake Jorgensen quittera l’entreprise. Il devrait partir en 2022, et une recherche pour le remplacer « commencera immédiatement ». Chris Bruzzo, qui était auparavant vice-président exécutif du marketing, du commerce et du jeu positif de l’entreprise, deviendra le directeur de l’expérience de l’entreprise.