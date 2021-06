EA réduit le salaire des dirigeants pour 2021, changeant le fonctionnement des bonus

Le géant américain de l’édition Electronic Arts est en train de modifier la façon dont ses dirigeants sont payés et rémunérés.

Dans un dossier déposé auprès de la SEC, la société a déclaré qu’elle était “déçue” par le fait que seulement 26% des actionnaires ont soutenu sa proposition de say-on-pay 2020, d’autant plus qu’elle avait reçu 96%, 86% et 94 pour cent de soutien au cours des trois années précédentes.

En conséquence, EA a procédé à un « examen approfondi » de la rémunération de ses dirigeants, ce qui impliquait de parler à certains de ses actionnaires. Un élément de rétroaction est que la direction comme le PDG Andrew Wilson (photo) reçoit des primes d’équité beaucoup trop souvent, de sorte que les dirigeants ne pourront pas recevoir ces récompenses au cours de l’exercice 2021. La direction ne peut recevoir ces bonus que sur une période de trois ans.

À l’avenir, au moins 60 % des attributions en actions de Wilson pour l’exercice 2022 « et au-delà » seront liés à la performance. Les bonus exécutifs sont désormais limités à deux fois leur pourcentage de bonus cible. Dans la pratique, ces paiements de bonus ont été réduits de moitié environ pour l’exercice 2021, bien que presque tous les dirigeants aient vu des paiements de bonus massifs pour 2020.

Cependant, la rémunération globale de Wilson pour 2021 double presque. Le PDG devrait gagner 39 165 820 $, une augmentation de 83 pour cent qui est le résultat d’une attribution d’actions de 32 millions de dollars qui – en parlant à Axios – a été conçue pour « continuer à retenir et à motiver M. Wilson ». Le chef du marketing, Chris Bruzzo, reçoit également une augmentation de salaire de 34%.

La rémunération totale du directeur financier et du directeur de l’exploitation Blake Jorgensen chute de 39%, tandis que la patronne des studios Laura Miele connaît une baisse de 30% et celle du directeur technique Ken Moss sera en baisse de 32%.

La réaction des actionnaires contre la rémunération des dirigeants d’EA a été en partie déclenchée par CtW Investment Group, qui a déclaré que la société “développait une dépendance aux subventions spéciales”.

La société a également critiqué Activision Blizzard pour sa rémunération du PDG Robert Kotick, affirmant en 2020 que la société avait “inutilement enrichi” son directeur général.

Le géant de Call of Duty a récemment remporté une victoire pour ses propositions de vote sur la rémunération, avec seulement 54% des actionnaires votant à la manière d’Activision Blizzard après que la société a retardé le vote d’une semaine.

