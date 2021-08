EA rend ses brevets technologiques d’accessibilité, y compris le système de ping d’Apex Legends, accessibles à tous

Arts électroniques s’est engagé à ouvrir les brevets de certaines de ses technologies liées à l’accessibilité, notamment le Apex Legends’ système de ping.

Dans un nouveau communiqué de presse envoyé aujourd’hui, EA a déclaré qu’il n’engagerait pas de poursuites pour contrefaçon contre les développeurs ou les entreprises utilisant la technologie répertoriée comme brevet dans leurs jeux.

Conformément au « Patents Pledge » de la société, cinq de ses brevets sont disponibles gratuitement indéfiniment. EA a également promis qu’il étendrait cette courtoisie à toute autre future technologie accessible qu’il développerait également.

Le plus connu de ces brevets est le système de ping Apex Legends, qui a été salué pour avoir rendu le jeu plus accessible aux joueurs souffrant de divers handicaps, ainsi que pour rendre le jeu en ligne plus viable sans chat vocal. De nombreux autres jeux ont déjà copié ce système – donc au moins maintenant ils pourront le faire correctement.

“Chez Electronic Arts, notre mission est d’inspirer le monde à jouer”, a déclaré Chris Bruzzo, EA EVP du jeu positif, commercial et marketing dans le communiqué. « Nous ne pouvons en faire une réalité que si nos jeux vidéo sont accessibles à tous les joueurs. Notre équipe d’accessibilité s’est depuis longtemps engagée à éliminer les barrières au sein de nos jeux vidéo, mais nous réalisons que pour provoquer un changement significatif, nous devons travailler ensemble en tant que l’industrie à faire mieux pour nos joueurs.

« Nous espérons que les développeurs tireront le meilleur parti de ces brevets et encourageront ceux qui ont les ressources, l’innovation et la créativité à faire comme nous en prenant leurs propres engagements qui mettent l’accessibilité en premier. Nous accueillons favorablement la collaboration avec d’autres sur la façon dont nous faisons avancer l’industrie ensemble. »

D’autres brevets répertoriés dans l’engagement sont liés à l’accessibilité visuelle – y compris des outils qui peuvent modifier les paramètres de couleur, la luminosité et le contraste pour aider les joueurs à voir plus clairement des objets spécifiques dans un environnement de jeu. EA a noté que ces outils sont actuellement utilisés à la fois dans Madden NFL et la FIFA.

Le brevet final mis à disposition cible plutôt le son, via un outil qui permet aux utilisateurs de modifier la musique ou les signaux sonores en fonction de leurs préférences auditives. Ceci n’est actuellement utilisé dans aucun jeu EA.

EA a également un code open source pour l’accessibilité au daltonisme, à la luminosité et au contraste sur Github.

Il est agréable de voir de plus en plus d’entreprises s’engager à rendre les jeux plus accessibles : ce n’est que l’exemple le plus récent d’entreprises plus avant-gardistes en matière d’accessibilité. Ailleurs, nous avons vu Psychonauts 2 ajouter une bascule d’invincibilité pour que “tous les âges, tous les besoins” puissent profiter du jeu; nous avons vu The Last of Us 2 aller au-delà de ses options d’accessibilité; et nous avons vu Xbox créer le contrôleur adaptatif vraiment spécial.