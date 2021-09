EA retire le joueur de la FIFA Benjamin Mendy après des allégations de viol

in

Benjamin Mendy, un défenseur de Manchester City dans la vraie Premier League, a été suspendu après avoir été inculpé de quatre chefs de viol et d’un chef d’agression sexuelle sur trois femmes à son domicile de Cheshire entre octobre 2020 et août 2021.

EA a retiré la carte de Mendy de FIFA Ultimate Team et FIFA 22, qui sortira le 1er octobre, selon Eurogamer.

“Comme Benjamin Mendy a été retiré des listes actives de Manchester City et de l’équipe nationale française, dans FIFA 22, il a également été retiré des listes respectives et suspendu de son apparition dans les packs FIFA Ultimate Team et Ultimate Draft en attendant son procès, », a déclaré EA dans un communiqué à Eurogamer.

Kotaku a contacté EA pour obtenir d’autres commentaires, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Cependant, les abonnés EA Play peuvent toujours trouver sa carte dans la vente aux enchères des joueurs du jeu. En raison de la popularité de Mendy avant son accusation de viol, sa carte était disponible au lancement de FIFA 22 et pendant la période d’accès anticipé et continue de circuler dans le cadre des enchères en jeu.

“Nous pouvons confirmer que les changements dans FUT ont été apportés le lendemain du lancement de l’essai d’accès anticipé d’EA Play, ce qui a permis à certains joueurs d’avoir accès à Mendy dans des packs avant le début de la suspension”, a précisé EA à Eurogamer.

Cette nouvelle rareté de la carte de Mendy pourrait entraîner une augmentation de sa valeur parmi les joueurs, selon PC Gamer. EA, cependant, peut empêcher cela en fixant le prix des articles FUT liés à Mendy comme il l’a fait avec Emiliano Sala, décédé dans un accident d’avion.

Bien que son procès soit toujours en cours, il existe un précédent pour que Mendy soit à nouveau ajouté à la FIFA s’il est reconnu innocent. Auparavant, Marco van Basten avait été retiré de FIFA 20 pour avoir utilisé l’expression “seig heil”, qui est un salut nazi, lors d’un match et est revenu plus tard dans FIFA 21.

Mendy s’est vu refuser la libération sous caution et est en détention, a rapporté PC Gamer. Il doit comparaître devant le tribunal le 15 novembre et la date de son procès est fixée au 24 janvier.