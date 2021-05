EA s’approprie Metalhead, le développeur de Super Mega Baseball

Le géant américain de l’édition Electronic Arts a renforcé sa liste de sports avec l’acquisition de Metalhead Software.

Le studio canadien est surtout connu pour la franchise Super Mega Baseball, quelque chose qui va apparemment se développer sous la direction d’EA, mais la société travaillera également sur de nouveaux jeux et titres sportifs.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

«Notre équipe a travaillé dur au fil des ans pour affiner une formule qui mélange de manière unique un style arcade avec un gameplay profond sur le terrain et des expériences multijoueurs coopératives et compétitives innovantes», a déclaré Scott Drader, co-fondateur de Metalhead (photo).

«Dans ce prochain chapitre, nous sommes ravis de tirer parti de la puissance et de la portée d’EA pour offrir nos titres à un public plus large et pour franchir les prochaines étapes ambitieuses dans le développement de nos futurs titres.»

Le vice-président exécutif et directeur général d’EA Sports Cam Weber a ajouté: «Nous sommes tous des joueurs de Super Mega Baseball et nous admirons depuis longtemps le travail de l’équipe Metalhead. C’est une franchise unique et appréciée des joueurs sportifs – l’équilibre et la profondeur du gameplay, ainsi que le style unique du contenu, le rendent très amusant de jouer avec des amis. Nous sommes impatients de soutenir et d’investir dans l’équipe afin qu’elle puisse continuer à créer d’autres jeux incroyables qui raviront les amateurs de sport du monde entier. EA Sports continue de se développer et nous sommes ravis de créer des expériences plus uniques et interactives qui brouillent les frontières entre le sport et le divertissement. »

Cela fait suite à la clôture par EA de l’acquisition de la société de course britannique Codemasters, une entreprise pour laquelle elle a surenchéri sur le géant de Grand Theft Auto Take-Two.

