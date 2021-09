EA Sports dévoile les 22 meilleurs footballeurs du jeu vidéo

EA Sports a révélé (enfin) le score du 22 joueurs les plus remarquables de FIFA 22, qui arrivera le 1er octobre sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC, Stadia et Switch. Un classement qui crée toujours un maximum d’attentes mais suscite en même temps une certaine controverse en raison de l’ascension ou de la chute de certains footballeurs. Le crack argentin Léo Messi, désormais dans les rangs du Paris Saint-Germain, revient en tête de liste avec une moyenne de 93 points, suivi de Roberto Lewandowski (92) et Cristiano Ronaldo (91).

Selon la liste publiée par EA Sports, aucun joueur espagnol ne fait partie de cette sélection. Le joueur de Liga avec le score le plus élevé est le gardien de l’Atlético de Madrid, Jan Oblak, avec une moyenne de 91, qui se classe septième sur cette liste de 22. Autre gardien de LaLiga, Ter Stegen, avec 90 en moyenne, il est à la onzième place.

Voici les 22 meilleurs footballeurs du monde selon FIFA 22 :

1. Messi – 93

2. Lewandowski – 92

3. Cristiano Ronaldo – 91

4. De Bruyne – 91

5. Mbappé – 91

6. Neymar – 91

7. Oblak – 91

8. Kane – 90

9. Kanté – 90

10. Neuer – 90

11. Ter Stegen – 90

12. Salah – 89

13. Donnarumma – 89

14. Benzema – 89

15. Van Dijk – 89

16. Kimmich – 89

17. Ils sont – 89

18. Alisson – 89

19. Courtois – 89

20. Casemiro – 89

21. Ederson – 89

22. Mané – 89