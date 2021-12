EA Sports envoie un message émouvant à John Madden après sa mort

John Madden a révolutionné la façon dont les fans voient le football grâce à sa série de jeux vidéo Madden NFL produite par EA Sports. Et lorsque la NFL a annoncé que Madden est décédé mardi matin à l’âge de 85 ans, EA Sports s’est rendu sur les réseaux sociaux pour envoyer un message à l’ancien entraîneur et diffuseur.

« Aujourd’hui, nous avons perdu un héros », lit-on dans le communiqué d’EA Sports. « John Madden était synonyme de football pendant plus de 50 ans. Sa connaissance du jeu n’était surpassée que par son amour pour celui-ci et son appréciation pour tous ceux qui ont déjà foulé le terrain. Un humble champion, un enseignant gagnant et pour toujours un entraîneur. Nos cœurs et nos condoléances vont à la famille de John, à ses amis et à des millions de fans. Il nous manquera beaucoup, on se souviendra toujours de lui et on ne l’oubliera jamais. Merci, entraîneur. «

Madden NFL a été lancé en 1988 et la série s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde. Madden était sur la couverture du jeu jusqu’à Madden NFL 2001, lorsque les joueurs ont commencé à prendre le relais. Aussi populaire que soit le jeu vidéo Madden NFL, Madden sera toujours un entraîneur en premier, comme mentionné par EA Sports. Au cours de ses 10 saisons avec les Raiders d’Oakland (maintenant les Raiders de Las Vegas), Madden n’a jamais connu de saison perdante et a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl en 1976.

« Alors que le football professionnel gagnait en popularité et en influence, Madden et ses équipes Silver et Black ont ​​joué un rôle important dans certains des moments marquants de l’AFL et de la NFL, notamment la » Sea of ​​Hands « , « Immaculate Reception », « Holy Roller » et » Ghost to the Post », entre autres », ont déclaré les Raiders dans un communiqué. « Madden a cimenté son rôle d’icône du football dans la cabine de diffusion, en tant qu’analyste de couleur de premier plan pour les quatre principaux réseaux de télévision – CBS, FOX, ABC et NBC. Son travail sur Monday Night Football, le lancement de l’événement annuel All-Madden Team et son rôle dans la série de jeux vidéo Madden NFL ont fait du nom de Madden un synonyme de football professionnel.

Les Raiders ont poursuivi: « En 2006, Madden a été présenté pour intronisation au Temple de la renommée du football professionnel par Al Davis, qui a ouvert son discours en appelant Madden, ‘Un entraîneur brillant. Un ami fidèle et digne de confiance. Un Raider.’ Les pensées et les prières de la nation Raider sont avec Virginia, Joseph, Michael et toute la famille Madden en ce moment. »