EA Sports FIFA 22 présentera Hero ISL

La dernière édition de FIFA, FIFA 22, mettra en vedette Hero Indian Super League (ISL). Cela signifie désormais que la franchise de jeux vidéo mettra en vedette les 11 clubs participants à l’ISL, avec leurs kits et autres marques associées. Auparavant, l’ISL faisait partie de FIFA Mobile en 2019 et a connu un succès retentissant. « La plate-forme de jeu de la FIFA ouvre des opportunités uniques à une jeune ligue comme ISL et ses 11 clubs pour répondre à la base de fans en croissance rapide dans le monde. L’expérience numérique de l’ISL sera une grande innovation pour la ligue à partir de cette saison », a déclaré un porte-parole d’ISL.

Comme ISL sera désormais disponible sur les versions console et PC du jeu, la jeune communauté de joueurs indienne et les fans pourront découvrir leur ligue de football locale sur l’une des principales plates-formes de jeu. Par conséquent, les fans pourront s’engager davantage avec la ligue, ce qui se traduira par une affinité plus profonde avec leurs clubs et leurs joueurs, a déclaré ISL dans un communiqué officiel.

FIFA 22 couvrira plus de 17 000 joueurs dans plus de 700 équipes dans plus de 90 stades et 30 ligues grâce à ses partenariats entre stades, joueurs, clubs et ligues. Outre ISL, la franchise propose de nombreuses autres ligues premium telles que l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la toute nouvelle UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga Santander, la CONMEBOL Libertadores et la CONMEBOL Sudamericana.

Selon la déclaration, FIFA 22 sera publié le 1er octobre dans le monde. La bande-annonce du jeu, mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux graphismes, a été lancée le 11 juillet.

