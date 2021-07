EA Sports PGA Tour inclura les joueurs de la LPGA et le championnat Amundi Evian

À partir du printemps 2022, tous les joueurs d’EA Sports PGA Tour pourront jouer en tant que golfeuse à l’Evian Resort Golf Club.

EA et la LPGA ont annoncé leur intention d’amener le LPGA Tour, l’Amundi Evian Championship, l’un de ses cinq grands championnats, et davantage de golfeuses au EA Sports PGA Tour.

Pour la première fois, le LPGA Tour sera expérimenté sur des consoles de nouvelle génération et proposera une large représentation du golf féminin.

« Nous sommes ravis que le LPGA Tour revienne sur EA Sports PGA Tour, en particulier avec l’inclusion d’un tournoi mondial majeur comme l’Amundi Evian Championship », a déclaré Brian Carroll, vice-président senior de la distribution mondiale des médias de la LPGA. “EA Sports a fait un excellent travail en continuant à étendre la représentation des femmes dans les différents modes du jeu et en présentant le golf féminin d’une manière authentique et moderne.”

Pour représenter authentiquement la diversité trouvée dans le sport du golf, l’équipe de développement a travaillé avec un groupe de professionnels du golf, y compris GOLFTV et Sky Sports et l’ancienne golfeuse professionnelle Iona Stephen. Iona fait partie d’un Conseil créatif plus large et a travaillé avec l’équipe de développement d’EA pendant plus d’un an sur tout, de la conception à l’audio, aux visuels, aux tendances du golf et au renforcement de la communauté.

Iona rejoint également l’équipe de commentateurs d’EA en tant que première femme commentatrice sur le parcours dans le jeu. Le golfeur professionnel Jin Young Ko sera également ajouté au jeu.

« Je suis plus que ravie de faire partie des golfeuses du EA SPORTS PGA TOUR », a déclaré Jin Young Ko, golfeuse professionnelle et gagnante du championnat Amundi Evian 2019. « Le golf féminin se développe si rapidement et nous inclure dans ce jeu est une excellente occasion d’atteindre les fans du monde entier. J’ai hâte de voir comment ça va se passer – et j’ai hâte de jouer le jeu. »

Ko rejoint une liste d’athlètes du circuit de la LPGA qui participeront au jeu lors de son lancement l’année prochaine. Chacun de ces athlètes peut être utilisé pour concourir dans plusieurs modes de jeu – y compris une variété de défis et le championnat Amundi Evian – dès le début.

L’Amundi Evian Championship ne sera que l’un des nombreux ajouts au jeu dans le cadre du partenariat à long terme d’EA avec la LPGA. Les joueurs auront la possibilité de jouer en tant que plusieurs athlètes féminines ainsi que de créer leur propre golfeuse dans la nouvelle fonctionnalité Create-A-Player.

En plus de jouer les grands championnats, les amateurs de golf peuvent également vivre une carrière légendaire en participant de manière authentique au championnat THE PLAYERS et aux éliminatoires de la FedExCup, tout en découvrant l’atmosphère et les lieux uniques de chaque tournoi.

Quatre des principaux championnats masculins de golf seront également inclus dans le jeu : le Masters Tournament, le PGA Championship, l’US Open Championship et l’Open Championship.

Lorsque le jeu de nouvelle génération sortira l’année prochaine au printemps, ce sera le premier jeu de la série depuis la sortie de Rory McIlroy PGA Tour en 2015.