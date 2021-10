EA Sports retire Jon Gruden de Madden après des e-mails racistes

Jon Gruden tel qu’il apparaît dans Madden 22Image: EA Sports

Jon Gruden, un petit homme haineux qui a démissionné cette semaine de son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas de la NFL après des révélations qu’il a envoyé de nombreux e-mails racistes, homophobes et misogynes, se fera également nettoyer le visage de Madden 22 d’EA Sports.

Gruden, qui a d’abord attiré l’attention la semaine dernière sur des allégations selon lesquelles il aurait fait des commentaires racistes au sujet du chef de l’Union des joueurs de la NFL, DeMaurice Smith, a ensuite été découvert par le New York Times pour avoir envoyé d’autres courriels à des pairs et des collègues dans lesquels « il dénonçait l’émergence de les femmes comme arbitres, la rédaction d’un joueur homosexuel et la tolérance des joueurs manifestant pendant l’hymne national.

Il a également qualifié le commissaire de la NFL Roger Goodell de « chatte anti-football ignorante » avec une insulte homophobe encore pire, et que « Goodell n’aurait pas dû faire pression sur Jeff Fisher, alors l’entraîneur des Rams, pour rédiger » queers « , une référence à Michael Sam, un joueur gay choisi par l’équipe en 2014. »

Ah et aussi :

Dans de nombreux courriels au cours d’une période de sept ans se terminant au début de 2018, Gruden a critiqué Goodell et la ligue pour avoir tenté de réduire les commotions cérébrales et a déclaré qu’Eric Reid, un joueur qui avait manifesté lors de l’hymne national, devrait être licencié. Dans plusieurs cas, Gruden a utilisé une insulte homophobe pour faire référence à Goodell et un langage offensant pour décrire certains propriétaires, entraîneurs et journalistes de la NFL qui couvrent la ligue.

G/O Media peut toucher une commission

Un gars sympa! Quoi qu’il en soit, comme c’est la pratique courante de nos jours lorsqu’un athlète ou un entraîneur s’avère être une merde, EA Sports agit rapidement pour le sortir de Madden 22. Si vous n’y avez jamais joué, Madden 22 ne le fait pas. recréez simplement les joueurs de la ligue, il montre également l’entraîneur-chef de chaque équipe sur la touche et les coupe fréquemment tout au long des matchs (ils font également partie de votre configuration dans les modes carrière).

Une déclaration publiée par EA Sports plus tôt dans la journée indique que Gruden sera supprimé « dans les semaines à venir » après une mise à jour, et il sera remplacé en marge des Raiders par « une ressemblance générique ».

EA SPORTS S’ENGAGE À AGIR POUR MAINTENIR UNE CULTURE D’INCLUSION ET D’ÉQUITÉ. EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE LA DEMISSION DE JON GRUDEN, NOUS PRENONS DES MESURES POUR LE RETIRER DE MADDEN NFL 22. NOUS LE REMPLACERONS PAR UNE RESSEMBLANCE GENERIQUE VIA UNE MISE A JOUR DE TITRE DANS LES PROCHAINES SEMAINES.