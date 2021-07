EA taquine la révélation des jeux Star Wars 2022

Le géant américain de l’édition Electronic Arts a déclaré qu’il ne montrerait aucun nouveau projet Star Wars lors de son prochain événement EA Play Live.

Dans un article du compte Twitter officiel d’EA Star Wars, la société a déclaré que même si elle ne révélerait rien en rapport avec Star Wars lors de l’événement du 22 juillet, elle révélerait quelque chose lié à Star Wars en 2022.

“Nous ne montrerons aucun nouveau jeu Star Wars sur EA Play Live le 22 juillet… mais nous sommes tous impatients de célébrer avec vous l’année prochaine lorsque nous partagerons notre vision de la galaxie de très loin”, a écrit la société.

Début 2021, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré que la société était attachée à l’IP Star Wars alors même qu’elle perdait son statut de seul éditeur triple A capable de travailler sur des jeux basés sur la franchise pour PC et console. Après avoir sorti deux jeux Star Wars Battlefront, Jedi: Fallen Order et Squadrons, il a été révélé que le studio Massive d’Ubisoft travaillait sur un tout nouveau jeu en monde ouvert se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine.

EA a décroché les droits exclusifs du jeu PC et console Star Wars en 2013. En plus des titres qu’elle a sortis, la société travaillait également sur une variété de jeux annulés tels que Visceral’s Ragtag, Orca d’EA Vancouver et Criterion’s Viking.

Jedi: Fallen Order, de Respawn, développeur de Titanfall et Apex Legends, était le jeu Star Wars le plus vendu sur PC lors de ses débuts en 2018.

