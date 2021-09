Eagles Of Death Metal annonce l’EP “A Boots Electric Christmas”

Le 19 novembre, UMe et AIGLES DE LA MORT‘s Jesse “Bottes électriques” Hughes unissez vos forces pour nous offrir à tous “Eagles Of Death Metal Presents A Boots Electric Christmas”, un EP de six titres qui apportera assurément la joie des Fêtes tant attendue dans les oreilles et les cœurs de chaque petite fille et petit garçon. L’EP sera disponible sur CD et dans tous les formats numériques.

Hugues met son alter ego sonore signature “Boots Electric” sur une demi-douzaine d’interprétations électrifiées de classiques des fêtes éternels qui incluent “Que Dieu vous repose, joyeux messieurs”, “Mettez un peu d’amour dans votre coeur”, “Oh sacré nuit”, “Petit batteur” et “Petite ville de Bethléem”. Le point culminant sonore qui complète l’EP est une interprétation a cappella extraordinaire et assez émouvante de “Oh sacré nuit” avec Hugues et EODM compagnon de groupe Josué Homme au chant.

Hugues a déclaré à propos de ce nouvel EP des vacances merveilleuses de l’hiver: “Juste quelques chansons pour réchauffer votre cœur pendant la période de Noël. J’espère qu’elles vous plairont. Que Noël vous apporte la paix à tous. Joyeux Hanoukka, joyeux Noël, joyeuses fêtes, je vous aime , et que Dieu vous bénisse tous.”

Pré-commander “Eagles of Death Metal présente un Noël électrique de bottes” maintenant et recevez immédiatement “Oh sacré nuit”, suivie par “Mettez un peu d’amour dans votre coeur” le 29 octobre.

AIGLES DE LA MORT a également annoncé la deuxième étape de sa tournée du 24e anniversaire, qui aura lieu à travers l’Europe en mars et avril prochains. La première étape de la tournée annoncée précédemment débutera à Brighton, au Royaume-Uni, le 22 novembre 2021, avec un invité spécial OS ROYAUME-UNI.

Les spectateurs pourront également acheter des bouteilles de Eagles Of Death Metal : Hurler dans les langues, EODMpropre marque de sauce piquante barbecue à saveur de cerise-cola et habanero, telle que fabriquée par Sauce piquante Dean Of The Dead. crier dans les langues sera disponible à l’achat sur place dans chaque site européen en exclusivité de la tournée.

“Eagles Of Death Metal Presents A Boots Electric Christmas” liste des pistes :

01. Dieu vous repose joyeux messieurs



02. Mettez un peu d’amour dans votre cœur



03. Oh sacré nuit



04. Petit batteur



05. Petite ville de Bethléem



06. O Sainte Nuit (A Cappella)

AIGLES DE LA MORT: “La tournée du 24e anniversaire” Dates de la tournée européenne 2021-22 :

2021

22 novembre – Brighton, Royaume-Uni – Chalk



23 novembre – Cardiff, Pays de Galles – Tramshed



24 novembre – Newcastle, Royaume-Uni – Université



26 novembre – Birmingham, Royaume-Uni – 02 Institute



27 novembre – Dublin, Irlande – Académie



28 novembre – Belfast, Irlande – Limelight



29 novembre – Glasgow, Ecosse – SWG3 Galzanisers



01 décembre – Leeds, Royaume-Uni – Beckett University



02 décembre – Londres, Royaume-Uni – Roundhouse



03 décembre – Nottingham, Royaume-Uni – Rock City



05 décembre – Manchester, Royaume-Uni – 02 Ritz



06 décembre – Bristol, Royaume-Uni – 02 Académie

2022

19 mars – Zurich, Suisse – Komplex



20 mars – Stuttgart, Allemagne – LKA-Longhorn



21 mars – Milan, Italie – Alcatraz



22 mars – Vienne, Autriche – Simm City



24 mars – Budapest, Hongrie – Akvarium Klub



25 mars – Zagreb, Croatie – Culture Factory



27 mars – Prague, République tchèque – Lucerna Music Bar



28 mars – Munich, Allemagne – Backstage Werk



30 mars – Brême, Allemagne – Modernes



31 mars – Copenhague, Danemark – Amager Bio



01 avril – Oslo, Norvège – Scène Sentrum



02 avril – Göteborg, Suède – Pustervik



04 avril – Stockholm, Suède – Slaktkrykan



06 avril – Tallinn, Estonie – Helitehas



07 avril – Riga, Lettonie – Palladium



09 avril – Varsovie, Pologne – Stodola



10 avril – Berlin, Allemagne – Huxleys



11 avril – Hambourg, Allemagne – Fabrik



13 avril – Münster, Allemagne – Skaters Palace



14 avril – Amsterdam, Pays-Bas – Melkweg



16 avril – Cologne, Allemagne – Live Music Hall



18 avril – Besançon, France – La Rodia



20 avril – Barcelone, Espagne – Razzmatazz



21 avril – Madrid, Espagne – Sala La Riviera



22 avril – Lisbonne, Portugal – Colisée



23 avril – Santiago, Espagne – Sala Capitol



25 avril – Bordeaux, France – La Krakatoa



26 avril – Paris, France – Olympie



27 avril – Anvers, Belgique – Trix



28 avril – Luxembourg, Luxembourg – Den Atelier



30 avril – Blandford Forum, Royaume-Uni – Teddy Rocks Festival