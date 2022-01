Eagles sur une séquence de trois matchs après avoir blanchi les Giants

le Aguilas Cibaeñas a blanchi avec force le Géants du Cibao dans la Ligue dominicaine Lundi, ce qui pour les Jaunes se traduit par leur troisième victoire consécutive.

Les Eagles ont blanchi les Giants avec un score de 2 points à 0, battant le grand coup des colts, résultat d’une performance cinématographique du harrier tangant du début à la fin du match.

Collectivement, les lanceurs d’Águilas Cibaeñas au cours des neuf manches du match ont affronté 34 frappeurs, n’accordant que 7 coups sûrs et un but sur balles, prenant 5 retraits au bâton et le grand résultat final de ne pas abandonner les points.

Cette performance a été menée par le départ du vétéran Yunesky Maya, lançant 5,2 manches de 4 coups sûrs, deux retraits au bâton et permettant une marche de 21 joueurs. Neftalí Felix a terminé le match 1-2-3 au 9e, avec deux retraits par retrait au bâton.

Ouverture solide par Yunesky Maya « El Guerrero. » # EquipoGrande #TiempoDeVolar pic.twitter.com/XXk7SW1YIw – Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) 4 janvier 2022

Le premier point des jaunes est survenu en sixième manche, après un doublé de Juan Lagares pour finir par marquer sur un simple de Jimmy Paredes. Le septième entrerait dans le second sur les jambes d’Eric Filia, un produit de Juan Lagares.

Infield touché par Juan Lagares, Eric Filia marque la deuxième course jaune.#EquipoGrande #TiempoDeVolar pic.twitter.com/ufY3itMnIz – Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) 4 janvier 2022

Les Águilas Cibaeñas ont un bilan de 3 victoires et 3 défaites dans le Tournoi à la ronde de la Ligue dominicaine, guidé par une séquence de trois victoires consécutives.

