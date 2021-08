EAM informe toutes les parties de la situation critique en Afghanistan ; L’Inde a évacué 565 personnes

Les talibans n’ont pas tenu la parole qu’ils avaient donnée à Doha lors de la finalisation du traité de paix. Et, maintenant, l’Inde a adopté une politique « d’attente et de surveillance » sur la situation en Afghanistan. (Image représentative AP)

Au milieu de la violence et de l’incertitude croissantes en Afghanistan, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a informé une réunion de tous les partis sur les opérations d’évacuation menées par l’Inde en Afghanistan. La réunion a été convoquée par le Centre pour discuter de la situation qui prévalait qui était extrêmement critique et des efforts déployés pour évacuer le plus grand nombre possible. Le ministre a tweeté qu’il avait informé les chefs de file de tous les partis politiques de la situation en Afghanistan, à laquelle ont participé 37 chefs de 31 partis.

Lors de la réunion d’information de tous les partis à l’annexe du Parlement, le ministre de l’Union et chef de la Chambre du Rajya Sabha Piyush Goyal et le ministre des Affaires parlementaires Pralhad Joshi étaient présents. L’ambassadeur indien en Afghanistan Rudrendra Tandon et le ministre des Affaires étrangères Harsh Shringla étaient également présents.

“Il y a maintenant une préoccupation nationale face aux développements et nous sommes réunis avec un esprit national”, a tweeté S Jaishankar.

Le jeudi 26 août, 35 autres personnes ont été évacuées d’Afghanistan, mais selon des informations, un groupe de 140 pèlerins sikhs et hindous afghans qui devaient arriver à Delhi aujourd’hui se sont vu refuser l’accès à l’aéroport international Hamid Karzai par les talibans. Ils faisaient partie d’un pèlerinage annuel pour assister aux célébrations organisées pour commémorer le 400e anniversaire de la naissance de Guru Tegh Bahadur.

Les talibans n’ont pas tenu la parole qu’ils avaient donnée à Doha lors de la finalisation du traité de paix. Et, maintenant, l’Inde a adopté une politique « d’attente et de surveillance » sur la situation en Afghanistan.

Des sources ont confirmé à Financial Express Online que lors du briefing, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a énuméré les mesures préventives prises comme le retrait temporaire du personnel basé en Inde des consulats indiens à Herat et Jalalabad (avril 2020), la réduction de l’ambassade de l’Inde. (juin 2021), évacuation de Kandahar, Mazar-e-Sharif (10-11 août), ainsi que l’émission d’avis de sécurité.

Le ministre a également énuméré les priorités de l’Inde telles que l’évacuation des ressortissants indiens, l’assistance aux ressortissants afghans, l’Inde présidant la session spéciale du Conseil de sécurité sur l’Afghanistan, les commentaires au HCR à Genève et dans le voisinage d’abord.

Quelles sont les mesures immédiates prises ?

Comme cela a été signalé précédemment, le ministère des Affaires étrangères a mis en place le 16 août une cellule spéciale pour l’Afghanistan qui est opérationnelle 24h/24 et 7j/7 et est composée de 20 jeunes agents du service extérieur indien. La cellule aide à coordonner le rapatriement et d’autres demandes en provenance d’Afghanistan de manière simplifiée. Jusqu’à ce jour, environ 3014 appels ont été reçus ; 7826 messages WhatsApp auxquels ont répondu ; et 3101 e-mails répondus.

L’Inde a également annoncé un système de visa électronique pour les ressortissants afghans.

Jusqu’à présent, l’Inde a évacué un total de 565 personnes. Ces personnes sont venues sur des vols spéciaux de l’Indian Air Force (IAF) ainsi que sur des vols commerciaux — Personnel de l’ambassade : 175 ; Ressortissants indiens : 263 ; Ressortissants afghans, y compris hindous et sikhs : 112 ; Ressortissants de pays tiers : 15. Le gouvernement a également aidé à l’évacuation d’Indiens par d’autres agences.

Défis rencontrés lors de ces opérations

Selon des sources, il y a eu de fréquents tirs à l’intérieur de Kaboul ainsi qu’à proximité de l’aéroport. Il existe de multiples points de contrôle par divers groupes, des autorisations de vol des pays concernés, une coordination au sol, des retards dans les autorisations d’atterrissage et surtout des problèmes à l’aéroport.

Peu de temps après l’effondrement de la chute du gouvernement élu soutenu par l’Occident et dirigé par Ashraf Ghani, l’Inde a commencé une évacuation massive qui a été coordonnée par la MEA.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.