EAM S Jaishankar se rend au Kenya; L’Afrique est essentielle à la stratégie indo-pacifique de l’Inde, selon un expert

Avant le Sommet du Forum Inde-Afrique – IV qui devrait avoir lieu cette année, le ministre des Affaires étrangères, DR S Jaishankar, se rendra au Kenya plus tard cette semaine.

« L’Afrique sera cruciale pour la croissance de l’Inde dans le reste de ce siècle. L’Afrique de l’Est en particulier gagne également en importance alors que l’Inde poursuit sa stratégie indo-pacifique », a déclaré l’ambassadeur Anil Trigunayat.

Coopération militaire et maritime Inde-Afrique

La coopération militaire avec les nations africaines fait partie intégrante des relations de l’Inde. Il y a eu des interactions avec des pays africains pendant la DefExpo ainsi qu’Aero India. Et l’accent a été mis sur le renforcement de la coopération militaire et maritime avec le continent.

Importance de la coopération maritime

Pour contrer la présence croissante de la Chine dans la région de l’océan Indien (IOR), la marine indienne s’est concentrée sur les capacités navales et les partenariats de sécurité des pays riverains de l’IOR. Et des efforts sont déployés pour approfondir davantage la coopération maritime avec des pays comme Maurice, les Seychelles, Madagascar et les Comores.

En plus de cela, la marine tente également de sécuriser les principaux « goulets d’étranglement » maritimes aux entrées de l’océan Indien, notamment le détroit d’Ormuz, Bab-el-Mandeb et le canal de Mozambique. Le continent africain est déjà surpeuplé par la présence de bases militaires de grands pays comme la France, la Chine et les États-Unis.

L’Inde envisage d’approfondir sa coopération maritime sur la base des préoccupations de sécurité dans les eaux africaines. Comme cela a été signalé précédemment, dans son document de stratégie maritime de 2015, l’Inde a exposé sa politique envers les pays de la région de l’océan Indien occidental. La politique s’est diversifiée et s’est également étendue à une approche de sécurité à large assise.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Cette expansion et cette diversification comprennent le transfert de matériel naval et de soutien logistique, le renseignement naval, le partage des meilleures pratiques pour renforcer les capacités par le biais de la formation, des exercices militaires conjoints et des patrouilles maritimes.

En outre, la mise en place de radars et d’équipements de surveillance pour surveiller les communications maritimes et le développement de stations d’écoute et de postes nécessaires aux stations de surveillance.

L’Inde offre déjà une aide militaire, un renforcement des capacités et une assistance à la formation aux pays africains, ce qui comprend également une formation au maintien de la paix ainsi qu’une formation à la lutte contre le terrorisme avec les États-Unis. Des possibilités de formation trilatérale avec la France sont à l’étude.

Des pays comme le Mozambique, le Kenya, l’île Maurice, les Comores, la Somalie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et Madagascar sont membres de l’Association du bassin de l’océan Indien pour la coopération régionale (IOR-ARC) qui a été créée en 1997.

Vue d’expert

« Pendant la pandémie également, l’Inde a apporté une aide cruciale à la fois matérielle, c’est-à-dire pharmaceutique, vaccins, ainsi que le renforcement des capacités des professionnels de la santé grâce à des programmes de formation numérique. Le Kenya est un ami important non seulement historiquement ou stratégiquement, mais lors de la deuxième vague de COVID, il n’a fourni une aide d’urgence à l’Inde que la semaine dernière. Un geste de bonne volonté en effet », a déclaré l’ambassadeur Anil Trigunayat.

Selon lui, « En fait, l’une des usines textiles financées par l’Inde s’est avérée être l’un des leaders dans la fabrication de masques et de kits d’EPI au Kenya pour l’Afrique. Faire partie du CSNU peut tous deux aligner leurs approches sur les grands défis mondiaux. »

« Par conséquent, la visite du ministre des Affaires étrangères à Nairobi pour la Commission mixte est très opportune lorsque les deux parties seront en mesure de revoir toute la gamme des relations bilatérales. Ainsi, après des décennies d’initiatives ad hoc, le Premier ministre Modi a énoncé 10 principes directeurs à Kampala, notamment la sécurité et la coopération maritimes, qui seront pertinents pour nos stratégies bilatérales cruciales », ajoute-t-il.

« La lutte contre le COVID -19 et une collaboration ciblée, y compris l’approbation et la fabrication de vaccins indiens, pourraient fournir un autre domaine de coopération. En tant que telle, une entreprise indienne, le Dr Lal Path Labs, a rejoint plus de 60 autres entreprises indiennes pour marquer la présence crédible de l’Inde. L’Inde et le Kenya sont des voisins maritimes qui acquièrent une plus grande importance dans le contexte géopolitique actuel », conclut-il.

Visite de l’EAM au Kenya

Plus tard cette semaine, du Koweït, le ministre des Affaires étrangères se rendra en République du Kenya. Il y sera du 12 au 14 juin 2021 et, avec son homologue kenyan, il présidera la 3e réunion de la Commission mixte Inde-Kenya.

L’ordre du jour de la réunion est d’examiner tous les aspects de la relation bilatérale entre les deux pays et d’explorer également de nouvelles voies pour faire avancer la relation.

