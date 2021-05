EAM S Jaishankar se rend aux États-Unis; Vaccins et autres questions bilatérales à l’ordre du jour

La visite précède également la prochaine série de pourparlers ministériels 2 + 2 qui devraient avoir lieu plus tard cette année à Washington DC. (Twitter / @ DrSJaishankar)

La semaine prochaine, le ministre des Affaires étrangères se rendra aux États-Unis où les discussions avec divers responsables de l’administration Biden porteront sur les relations bilatérales, ainsi que sur la coopération liée au COVID entre les deux pays.

Le ministère des Affaires extérieures annonce la visite

Annonçant la visite du ministre des Affaires extérieures S Jaishankar, un communiqué officiel du ministère des Affaires extérieures (MEA) a annoncé que la visite se déroulerait du 24 au 28 mai 2021. Et il se rendra à New York et rencontrera les Nations Unies Secrétaire général Antonio Guterres.

Le ministre, à Washington DC, rencontrera son homologue, le secrétaire d’État Anthony Blinken. La coopération liée au COVID, ainsi qu’un large éventail de questions d’intérêt mutuel, figureraient en tête de l’ordre du jour. Il rencontrera également d’autres membres du cabinet ainsi que des hauts fonctionnaires de l’administration Biden.

Au programme de sa visite aux États-Unis, deux interactions avec des forums d’affaires sur la coopération économique et COVID entre les deux pays.

Les réunions du forum d’affaires se concentreront sur la manière dont les deux pays peuvent travailler ensemble pour lutter contre la flambée des cas de COVID-19 en Inde ainsi que sur la production de vaccins en Inde. Selon certaines informations, le ministre des Affaires extérieures rencontrera les hauts dirigeants de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. La réunion avec les représentants de l’entreprise devrait avoir lieu à Washington DC ainsi qu’à New York.

Il s’agit de la première visite du ministre aux États-Unis après l’arrivée au pouvoir de l’administration Biden. Cependant, il s’agit de la deuxième rencontre avec son homologue américain, le secrétaire d’État Anthony Blinken, qu’il avait rencontré en marge de la réunion ministérielle du G-7 au début du mois à Londres.

Dans le briefing hebdomadaire de jeudi 20 mai 2021, le porte-parole officiel de la MEA, Arindam Bagchi, avait déclaré: «L’Inde reste engagée avec les entités américaines sur les perspectives de se procurer des vaccins à partir de là. Et aussi, pour les fabriquer éventuellement en Inde. Cela contribuera à augmenter la disponibilité des vaccins en Inde. »

M. Bagchi avait également déclaré que tous les vaccins provenant de l’étranger devaient être conformes aux directives réglementaires de l’Inde. Cela inclut également les vaccins en provenance des États-Unis, ils devront être approuvés par la FDA (Food and Drug Agency) pour la qualité du produit.

Les États-Unis ont annoncé qu’ils partageraient environ 80 millions de doses stockées du vaccin AstraZeneca avec le reste du monde.

Le ministre devrait également discuter de l’interdiction que les États-Unis ont imposée à l’exportation d’ingrédients de vaccins ou de matières premières, qui est essentielle pour la fabrication ici en Inde. Les États-Unis avaient imposé l’interdiction en vertu de la «Defense Production Act».

De quoi devrait-on discuter?

L’administration Biden a déjà levé l’interdiction et l’Inde a reçu la matière première nécessaire à la production de 20 millions de doses de Covishield au Serum Institute of India. L’inquiétude demeure.

La visite précède également la prochaine série de pourparlers ministériels 2 + 2 qui devraient avoir lieu plus tard cette année à Washington DC.

En outre, le premier lot de systèmes de défense aérienne russes S-400 Triumf ‘SA-21 Growler’ devrait être livré plus tard cette année. Bien qu’aucune date fixe n’ait été annoncée, des sources ont confirmé qu’elle arriverait vers la fin de 2021. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dans une interaction avec des médias limités plus tôt cette année avait mentionné que la question du S-400 avait été soulevée mais que les sanctions n’étaient pas discuté.

Le conflit en cours entre la Palestine et Israël devrait également être sur la table des discussions entre les deux parties à Washington.

Au cours de diverses réunions, un Indo-Pacifique libre et ouvert, et des moyens de contenir l’agression chinoise; travailler ensemble au sein du QUAD ainsi qu’avec d’autres pays d’Asie du Sud pour traiter avec la Chine.

Il y aura également des discussions sur le retrait des troupes américaines d’Afghanistan.

Et les relations entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technologie, des chaînes d’approvisionnement et d’autres secteurs pourraient être discutées.

Soulagement reçu des États-Unis jusqu’à présent

Jusqu’à présent, l’Inde a reçu une aide COVID-19 des États-Unis pour un montant de 500 millions de dollars, y compris les contributions des gouvernements fédéral et des États, des entreprises et organisations basées aux États-Unis ainsi que des citoyens privés. Cette information a été partagée par l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, avec les membres du groupe de presse étrangère de la Maison Blanche lors d’une conférence de presse virtuelle.

