Eamonn Holmes craint d’être « limogé par une brigade réveillée » .

Eamonn est inquiet (Photo: Rex)

Eamonn Holmes de ce matin craint qu’il ne soit limogé par la brigade “réveillée” pour avoir dit quelque chose “d’offensant”.

Le présentateur de 61 ans, qui remplace Phillip Schofield et Holly Willoughby avec sa femme Ruth Langsford lorsqu’ils sont en vacances, vit dans la peur d’offenser.

“C’est un champ de mines, c’est une inquiétude totale tout le temps”, a déclaré Eamonn, selon le Daily Star. «Je ne me réveille pas le matin en disant:« Je vais dire quelque chose d’offensant à quelqu’un.

«Je sais que je suis la personne la plus tolérante, la plus attentionnée et la plus ouverte d’esprit, mais cela ne m’empêche pas de dire que quelque chose ne va pas ou de bien, ou de faire une blague.

“Mais il y a des gens qui se réveillent en voulant être offensés et ils veulent littéralement que vous soyez renvoyé.”

Il a poursuivi: “Je pense que nous avons besoin qu’il se lève pour se réveiller.”

La personnalité de la télévision est un visage familier dans This Morning (Photo: Rex)

Le mois dernier, Eamonn a été critiqué après avoir comparé les cheveux du Dr Zoe Williams à un ” alpaga “, affirmant qu’il voulait ” caresser ” ses cheveux en direct ce matin.

Après que le Dr Zoe soit apparue à l’écran via un chat vidéo, disant qu’elle parlerait de « comment le jardinage et même des alpagas peuvent être bénéfiques pour votre santé », a déclaré Eamonn : « Vos cheveux me rappellent un alpaga aujourd’hui. »

Il héberge aux côtés de sa femme Ruth Langsford (Photo: Rex)

« Vous voulez juste le caresser, n’est-ce pas ? C’est très alpaga’ ajouta-t-il, faisant un geste avec un mouvement de caresse alors que le Dr Zoe riait.

« Ne touchez pas à mes cheveux ! » s’exclama le docteur en pointant son stylo vers la caméra.

À la suite du contrecoup et du segment du Dr Zoe sur le programme, Eamonn a tweeté des excuses “à quiconque a été offensé”.

‘Hé tout le monde là-bas. Si ma tentative de faire de l’humour avec mon ami @DrZoeWilliams a été mal jugée, je suis mortifié et je m’excuse humblement auprès de quiconque a été offensé », a-t-il écrit.

Ce matin est diffusé en semaine à 10h sur ITV.

