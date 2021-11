Eamonn Holmes « quittera This Morning après 15 ans et rejoindre GB News »

Eamonn Holmes partirait ce matin (Photo: ITV/REX/Shutterstock)

Eamonn Holmes devrait quitter This Morning après 15 ans et rejoindre GB News.

Le présentateur, qui est une figure de longue date de l’émission de jour ITV aux côtés de sa femme Ruth Langsford, serait sur le point de présenter sa propre émission sur le réseau, qui a été lancée plus tôt cette année.

Une source a déclaré au Mirror: « Le passage d’Eamonn à GB News marque la fin d’une époque.

«Il manquera à de nombreux téléspectateurs d’ITV, mais la vérité est que cette offre d’emploi est probablement arrivée au bon moment pour lui et ITV. Toutes les bonnes choses ont une fin.’

Eamonn a rejoint This Morning en 2006, avec lui et Ruth animant l’épisode du vendredi de l’émission jusqu’au début de cette année, lorsque Dermot O’Leary et Alison Hammond ont pris le relais.

Cependant, Ruth et Eamonn ont continué à apparaître occasionnellement dans l’émission, lorsque les animateurs du lundi au jeudi, Phillip Schofield et Holly Willoughby, étaient absents pour les vacances.

Eamonn Holmes et Ruth Langsford présentent dans l’émission depuis 2006 (Photo: ITV/REX/Shutterstock)



Le président de GB News, Andrew Neil, a frappé le réseau (Photo: BBC)

L’homme de 61 ans serait une énorme signature pour GB News, qui a du mal depuis son lancement.

Le diffuseur a promis de changer la direction de l’information et de « défendre un débat solide et équilibré et un éventail de perspectives sur les problèmes qui affectent tout le monde au Royaume-Uni », mais n’a pas obtenu d’audience par rapport à ses rivaux.

Le président Andrew Neil a également démissionné trois mois seulement après le lancement.

Dans une interview cinglante avec le Daily Mail, Neil a admis qu’il était « près d’une panne » alors que son séjour à GB News devenait de plus en plus humiliant chaque jour.

Metro.co.uk a contacté les représentants d’Eamonn Holmes, This Morning et GB News pour commentaires.

