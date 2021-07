Ear (1) ’em out: L’histoire de Nothing et pourquoi l’Inde fera partie intégrante de sa stratégie de croissance

Rien Oreille (1)

Dire que Rien ne veut changer le statu quo sera un euphémisme. La société londonienne de technologie grand public de Carl Pei, qui vient de lancer son premier produit, l’oreille (1), souhaite faire sortir l’ensemble de l’industrie de la norme actuelle grâce à un vaste écosystème d’appareils connectés couvrant plusieurs catégories, travaillant tous à l’unisson pour atteindre un seul objectif : ramener la chaleur humaine. Il veut que la technologie fonctionne pour les gens, mais cette technologie – qu’il aspire à construire maintenant et à l’avenir – serait si transparente qu’elle disparaîtrait simplement en arrière-plan. Ce ne serait pas tellement dans votre visage que cela limite les interactions humaines. Et c’est pourquoi, mesdames et messieurs, il s’appelle lui-même, rien.

“Ce que vous voyez aujourd’hui est une mer de similitude dans les produits où chaque marque ne fait que courir après les spécifications”, a déclaré Manu Sharma, vice-président et directeur général de Nothing India à Financial Express Online, ajoutant “nous voulons être un agent de changement et inspirer la passion dans la technologie , quelque chose qui manque à ce moment-là.

Rien ne prévoit de conduire ce changement à travers une approche apparemment différente du développement de produits. Chaque produit qu’il fabrique sera simple à utiliser. Il aura un design « iconique », ou du moins, quelque chose qui se démarque de la foule. Les services suivront.

« Nous croyons en ce qu’on appelle l’ingénierie transparente. Nous voulons nous assurer que tout ce que nous mettons sur nos appareils, tout autre produit ou service, il y a une raison à cela. »

Les véritables écouteurs sans fil Ear (1) marquent le début de ce voyage.

Alors, pourquoi l’oreille (1) de toutes choses

Rien ne permet de croire qu’il puisse avoir un impact immédiat sur le marché des TWS. C’est une catégorie plus simple où la marque peut évoluer rapidement. C’est une catégorie où l’expérience sous-jacente est peut-être aussi la plus brisée en ce moment, avec de plus en plus d’appareils qui se ressemblent. Mais il y a un plus grand programme en jeu ici.

«Pour nous, il s’agit vraiment de construire les blocs afin que nous puissions entrer dans plus de catégories à mesure que nous avançons. Cela nous permettra de mettre en place nos processus, systèmes, chaîne d’approvisionnement et toutes les différentes fonctions au fur et à mesure que nous passerons aux autres catégories. C’est ce que nous avons l’intention de faire pour le moment », déclare Sharma.

Leur principal argument de vente sera leur schéma de conception transparent. Vous n’avez probablement rien vu de tel auparavant. L’idée est de créer des fenêtres, pas des murs, afin que vous puissiez clairement voir les deux écouteurs (ceux-ci sont aussi aussi transparents que possible) de part en part. Non seulement ça a l’air cool, mais c’est aussi un sauveur de vie pour tous les cas où vous avez oublié vos écouteurs, vous êtes parti, puis avez réalisé que quelque chose manquait.

« Nous avons travaillé autant à l’intérieur du produit (ce qu’aucune autre marque ne fait) qu’à l’extérieur.

Conception transparente de Nothing Ear (1).

Il est très difficile d’atteindre (ce niveau de) transparence, dit Sharma. Juste pour un certain contexte, la conception transparente signifie que même les aimants (qui sont généralement nichés à l’intérieur à l’abri des regards indiscrets) doivent être polis. Et ce n’est qu’une pièce du puzzle. À tel point qu’il était difficile d’embarquer les fournisseurs à un moment donné. Beaucoup d’entre eux avaient levé la main en disant qu’ils ne pouvaient tout simplement pas le faire.

« Nous avons essayé diverses choses, différents fournisseurs avant d’arriver enfin au produit, nous sommes donc très fiers de ce que nous avons pu réaliser avec la conception transparente. »

Lire aussi | La prochaine entreprise de technologie grand public de Carl Pei s’appelle littéralement « Rien »

Cependant, tout n’est ni forme ni fonction, car Nothing s’est efforcé d’offrir un équilibre faisant en sorte que chaque bouchée et chaque gramme de l’oreille (1) servent un objectif. Cela commence par les matériaux de construction eux-mêmes. Rien ne prétend, il est trente fois plus dur et plus résistant aux rayures que la concurrence, même les AirPods Pro. Une attention particulière a été accordée à ce qu’ils ne se salissent pas facilement ou ne jaunissent pas. Ceux-ci sont également classés IPX4 pour la résistance aux éclaboussures.

Le confort a fait l’objet d’une diligence raisonnable. Les écouteurs sont super légers à 4,7 grammes. La tige est plate, ce qui facilite le contrôle gestuel. Vous pouvez les ramasser facilement sans les tâtonner et les laisser tomber. Les embouts sont en caoutchouc de silicone liquide, ils sont donc doux pour l’oreille et bloquent toujours pas mal de bruit ambiant.

Rien n’utilise un pilote de 11,6 millimètres dans l’oreille (1) avec un gros accent sur l’offre d’un son équilibré sans compromettre l’ergonomie. Les écouteurs sont livrés avec Bluetooth 5.2 et trois microphones haute définition (un dédié pour que la voix soit captée de manière optimale) et une suppression active du bruit. Ceux-ci sont testés avec des vents soufflés à 40 kilomètres par heure sous différents angles pour obtenir les bons algorithmes pour la clarté de la voix.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 570 mAh avec une charge rapide (10 minutes de charge vous donne 1,2 heure d’écoute) et une prise en charge de la charge sans fil Qi. Rien ne lance également une application compagnon pour les écouteurs Ear (1) sur Android et iOS. En plus de vous permettre de personnaliser les gestes et de contrôler les niveaux d’égalisation et l’ANC, l’application prend également en charge la fonctionnalité Find my Earbud. Plus important encore, cela permettrait à Nothing de diffuser des mises à jour logicielles pour améliorer continuellement l’expérience globale.

The Ear (1) est une idée originale de la maison d’électronique suédoise Teenage Engineering. À la tête de Teenage Engineering, Jesper Kouthoofd est l’un des co-fondateurs de Nothing, également directeur créatif de la marque. Tom Howard est le chef du design. Tout a été conçu en Suède. Le produit est assemblé en Chine.

Rien n’a quelque chose de spécial pour l’Inde

Rien ne cible la foule des passionnés de technologie ainsi que les « donneurs de tendances » ceux qui aiment découvrir les dernières et les meilleures technologies avec ce zing supplémentaire de « unicité » qui les distinguerait des autres. C’est une proposition unique sans aucun doute, mais cela dit, l’oreille (1) n’est pas un produit de luxe même s’il en a l’air. C’est un prix très, très agressif. Surtout en Inde. Au prix de Rs 5 999, l’Inde sera l’un des marchés les plus abordables pour obtenir les écouteurs Ear (1).

« L’Inde est un marché très important pour nous, et nous sommes vraiment ravis que l’Inde puisse faire partie intégrante de la stratégie de croissance de Nothing à l’échelle mondiale. Nous voyons une énorme opportunité de créer une différenciation sur le marché indien », a déclaré Sharma. À propos de la tarification “stratégique”, dit-il, les écouteurs Ear (1) coûtent moins cher en Inde “afin que nous puissions vraiment répondre aux besoins des consommateurs indiens et augmenter nos volumes également”.

L’Inde est l’un des premiers marchés à partir desquels Nothing opère. Il est basé dans la région de la capitale nationale (RCN) et est actuellement en train de constituer et d’agrandir son équipe. À ce stade, il a dix personnes à bord. D’ici la fin de cette année, cela devrait être une quinzaine d’années et l’année prochaine, il prévoit de se développer encore plus dans les ventes, le marketing et les opérations.

Le prix de Nothing Ear (1) en Inde est de 5 999 roupies.

Elle lance l’oreille (1) en Inde en même temps que les marchés mondiaux réaffirmant son engagement sur ce marché. The Ear (1) sera également en vente en Inde à la même époque, c’est-à-dire que vous pourrez les acheter à partir du 17 août. Il prévoit de le faire avec tous ses futurs produits.

Rien ne s’est associé à Flipkart, propriété de Walmart, pour la distribution et le support après-vente. Le partenariat a également aidé Nothing à fixer le prix du produit comme il a pu le faire. De plus, cela lui permettrait de tirer parti de la large base de clients, de la technologie et de la portée de Flipkart.

“Nous aurons près de 205 points de service à travers le pays dans près de 175 villes”, a déclaré Sharma, ajoutant “nous comprenons que nous sommes en plein milieu de COVID, nous fournirons donc une installation de ramassage et de dépôt pour les consommateurs s’il y a un problème avec le produit. Nous allons remplacer le produit si par hasard le produit ne fonctionne pas bien.

Lire aussi | Rien ne dit que l’Inde est un marché «important» alors que la société s’associe au lancement des écouteurs Flipkart pour Ear 1 TWS

Rien ne fournira un support client complet et gratuit en termes de FAQ et de dépannage pour les consommateurs. Dans le même temps, il fournira également une assistance par courrier électronique.

Tout le reste, y compris l’expansion hors ligne, est sur la table, mais pour l’instant, il veut “se concentrer sur la construction des blocs pour s’assurer que nous avons la bonne infrastructure pour Rien en Inde”.

Quant aux approvisionnements, Rien n’est sûr qu’il est sur la bonne voie. « Nous sommes très bien connectés avec l’ensemble de l’écosystème à travers le monde avec les meilleurs fournisseurs de composants. Nous sommes très agiles. Nous suivons tout, donc en ce qui concerne les approvisionnements, absolument aucun problème là-bas », dit-il.

Maintenant, nous avons posé des questions sur le type de catégories dans lesquelles Nothing cherche à entrer, y compris la question la plus évidente : « y aura-t-il un smartphone Nothing ? » Sharma n’a ni confirmé ni nié cela. Mais avec l’Essential IP à sa disposition, et à la fois Carl et son expérience avec les smartphones, vous ne le saurez peut-être jamais, quelque chose pourrait bien être au coin de la rue.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.